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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6397639863996400

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:10

холява хочет человек отдать 300 первому встречному не мешайте, или уронит свою репутацию, ведь кто то угадает. но прошу вас господин Траст обозначить какие сообще6ия приняты к участвию в конкурсе, что бы задним числом не было отмазок что буква ґ не там или не такая
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых


За сообщение - отдельное спасибо!
Остальные пять страниц форума можно было бы и не читать.

Кстати, EUR/USD опустился на моменте до 1.175
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:09

  Trast написав:
  kolyuchy написав:
  Trast написав:Дам 100 доларів тому, хто вгадає до копійки курс через 2 тиждні

Интересно, зарегистрировать пару-тройку новых аккаунтов стоит $100?

Умови конкурсу- хто вгадає, яким буде курс через 2 тиждні, з обгрунтуванням на українській мові з використанням двух "г", тому і приз.
Але, якщо курс буде вгаданий, а орфографіка буде страждати, то такий результат не зараховується.
Повинна бути і граматіка з двома "г" і курс.
Виграє той, хто зможе це все зробити до сьогодні, до 24 години.
Всім успіхів!
Зранку я скажу правільну відповідь:)
І


29,78 Обґрунтування курсу - при владі справжні ґоспідари )
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:43

  vitaliian написав:мне тут писали типа в евро сидеть невыгодно из-за широкого спрэда бла-бла-бла
сдаём эвро в банк траст-капитал по 33,30
откупаем зелень в пивденном по 28,11
имеем кросс-курс 1,1846 тогда когда на форексе на моменте 1,1817

Зображення

Зображення


Так часто бывает в моменты падения доллара к гривне. Иногда пользуюсь.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

откат по обом валютам?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:38

Всем доброе утро.

На сегодня официальный курс доллара 28,1195. Что существенно выше вчерашнего закрытия межбанка: 28.0400 / 28.0600, так бывает и мне думается, что нужно дождаться конца недели чтобы делать какие краткосрочные предположения: цифра 28.00 надолго (пришла осень) или нет (временная паника). А может это курсовая пила, о которой писал ДС. Напомню в марте официальный курс выше 28 продержался только 4 дня.

Интересны рассуждения Ореста:
  orest написав:І ось у вівторок на МБ з "інтервенціями" для "тушіння пожежі" і "заспокоєння паніки" вийшов НБУ і продав 35 млн по 28,11 і сьогодні також продавав по 28,15. А обсяги торгів, підозрюю, у вівторок і середу будуть не менші понеділка. Видається мені, НБУ нічого не тушив, а дочекався найвигіднішого курсу і "полився" максимально дорого.
viewtopic.php?p=5058640#p5058640

PS. Наличка посматривает вниз.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:41

  yama написав: прийму участь в аукціоні чи то пак розіграші небаченої щедрості. Вийшов на
ґанок подумав і ґрунтуючись на хвилях Елліота вирішив 29.9

Підведемо підсумки мого вчорашнього челенджу:
Всі умови челленджу виконали тільки 3 людини-
1. Алех 2007-прогноз на 30 вересня-27,9.
2.Долярчик-28,9
3.yama-29,9.
30 вересня виграє той, у кого прогноз буде не близький, як в прогнозах Фейлеса, а саме співпаде цифра в цифру до десятичних включно, як я вчора і писав, при тому не важливо співпаде він зранку, чи ввечері , важливо, щоб саме цей курс був 30 вересня, як ви вказали, на готівковому ринку.

Моя думка, що ближче всього до перемоги, прогноз Алеха 2007, поживемо-побачимо. :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:47

9-40, доллар (ПОВ, опт)

Харьков 28.00..28.05 - 28.10..28.13
Сумы 28.00..28.05 - 28.10
Полтава 28.03..28.05 - 28.10..28.13
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:14

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Что повлияет на курс валют в конце сентября

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С ув.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:56

Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 17 сент к 16 сент ): -550 млн ( 83,932 - 84,482 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 17 сент к 10 сент ): -1.1 млрд ( 83,932 - 85,047 млрд грн)
- за последний месяц ( 17 сент к 17 авг ): -4.1 млрд ( 83,932 - 88,035 млрд грн)

Стабильность результата - признак мастерства! :D

За два последних дня нерезы расстались с бумагами на 750 млн. грн. Интересно, что суммарные интервенции НБУ за эти же два дня составили, по порядку величины, сопоставимую сумму. Не пытаясь искать взаимосвязи, замечу лишь, что выходящим из бумаг нерезам стоило бы сказать НБУ большое спасибо за столь своевременные действия.

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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