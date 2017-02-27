Давайте свій прогноз і якщо вгадаєте (спрогнозуєте з урахуванням всіх факторів) - урочисто приз собі.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте свій прогноз і якщо вгадаєте (спрогнозуєте з урахуванням всіх факторів) - урочисто приз собі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Покупателей ОВГЗ подоили на дешевые деньги?
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:18
Межбанк
10:44
Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх.
Походу закрепились над 28.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:26
Писав в понеділок, частина виконується, як прогнозував. Залишилось дійти до 28.50 завтра...
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Після виборів каменем вниз
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44
Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс в размере тысяч 10-15 в среднем с учетом мега зарплат руководителей я думаю средний аванс (40% от оклада) где-то так и будет - то есть холдингу нужно выплатить 100 млн. дол в гривнах 20-го числа. Если часть холдинга хорошо так ориентирована на экспорт и им к 20-м числам немного придерживают НДС, то понятно, что надо будет продавать часть валюты под эти выплаты. По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:49
greenozon
С какого бодуна?
На курс гривни, могут оказать влиняние выборы в США, вернее ситуация после выборов.
Что касается местных выборов, в Украине, это не выборы в Раду и не выборы Президента, в принципе, расклад и так уже понятен, не думаю, что выборы оказывают какую-то существенную роль на курс гривни.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:54
Обычно перед любыми выборами заводятся деньги, чтоб выборы профинансировать. Естественно, под это дело курс пихают вверх.
После выборов те, кто эти деньги получил, начинают для сохранности конвертить их обратно в валюту и толкают курс вверх. Но уже рыночно...
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:11
Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця.
Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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