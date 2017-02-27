Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44

Искатель написав: Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".

И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом Остальное сделали за него, VALONI все верно написал. Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видомОстальное сделали за него, VALONI все верно написал.

Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс в размере тысяч 10-15 в среднем с учетом мега зарплат руководителей я думаю средний аванс (40% от оклада) где-то так и будет - то есть холдингу нужно выплатить 100 млн. дол в гривнах 20-го числа. Если часть холдинга хорошо так ориентирована на экспорт и им к 20-м числам немного придерживают НДС, то понятно, что надо будет продавать часть валюты под эти выплаты. По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.