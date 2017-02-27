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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6399640064016402>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Моя думка, що ближче всього до перемоги, прогноз Алеха 2007, поживемо-побачимо.


Давайте свій прогноз і якщо вгадаєте (спрогнозуєте з урахуванням всіх факторів) - урочисто приз собі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Покупателей ОВГЗ подоили на дешевые деньги?
wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:18

Межбанк
10:44
Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх.
Походу закрепились над 28.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:26

  andrein написав:Межбанк
10:44
Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх.
Походу закрепились над 28.

Писав в понеділок, частина виконується, як прогнозував. Залишилось дійти до 28.50 завтра... :)
  change_pm написав:Сьогодні упевненне пробиття 28, завтра тест 28 згори.

До кінця тижня доходимо до 28.50, де і зустрічаємо вихідні...:)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Писав в понеділок, частина виконується, як прогнозував. Залишилось дійти до 28.50 завтра...

Після виборів каменем вниз
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:44

  Искатель написав:Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.


Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс в размере тысяч 10-15 в среднем с учетом мега зарплат руководителей я думаю средний аванс (40% от оклада) где-то так и будет - то есть холдингу нужно выплатить 100 млн. дол в гривнах 20-го числа. Если часть холдинга хорошо так ориентирована на экспорт и им к 20-м числам немного придерживают НДС, то понятно, что надо будет продавать часть валюты под эти выплаты. По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.

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VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:49

greenozon
Після виборів каменем вниз

С какого бодуна?
На курс гривни, могут оказать влиняние выборы в США, вернее ситуация после выборов.
Что касается местных выборов, в Украине, это не выборы в Раду и не выборы Президента, в принципе, расклад и так уже понятен, не думаю, что выборы оказывают какую-то существенную роль на курс гривни.
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:54

  Replay написав:greenozon
Після виборів каменем вниз

С какого бодуна?
На курс гривни, могут оказать влиняние выборы в США, вернее ситуация после выборов.
Что касается местных выборов, в Украине, это не выборы в Раду и не выборы Президента, в принципе, расклад и так уже понятен, не думаю, что выборы оказывают какую-то существенную роль на курс гривни.


Обычно перед любыми выборами заводятся деньги, чтоб выборы профинансировать. Естественно, под это дело курс пихают вверх.

После выборов те, кто эти деньги получил, начинают для сохранности конвертить их обратно в валюту и толкают курс вверх. Но уже рыночно... :)
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не встигли розвернутись як НБУ тягне знову догори
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sailed
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:11

  VALONI написав:По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.


  andrein написав:Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх.
Походу закрепились над 28.

Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця.
Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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