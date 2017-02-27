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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6399640064016402

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:15

Grey001
Естественно, под это дело курс пихают вверх.

Неопределённости с МВФ, выборы в США, надвигающаяся очередная волна Кризиса в мире и т.д., вывод средств нерезами и пр. - вот что толкает курс вверх.
Смотрите, рынки заливают долларами, но долларов - катастрофически не хватает.
Любой намёк на сокращение заливки, приводит к падению S&P!
Фактически, всё не рушится только благодаря массовым заливам в мире доллара, фунта, евро.
В случае, если всё рухнет(не приведи...), инвесторы ринутся выходить из акций в валюту, бакс удетит в космос а гривна, естественно -рухнет, по отношению к баксу и пр. "валютам фондирования".
Это, вполне реальный сценарий после американских выборов.
При таком раскладе, прогнозируют рост золота... в космос.

Не разделяю сценария мирового коллапса, но перед выборами в США, надо быть осторожным. :)
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:25

Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...

Зображення

Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said
https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:25

  headshaker написав:Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 17 сент к 16 сент ): -550 млн ( 83,932 - 84,482 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 17 сент к 10 сент ): -1.1 млрд ( 83,932 - 85,047 млрд грн)
- за последний месяц ( 17 сент к 17 авг ): -4.1 млрд ( 83,932 - 88,035 млрд грн)

Стабильность результата - признак мастерства! :D

За два последних дня нерезы расстались с бумагами на 750 млн. грн. Интересно, что суммарные интервенции НБУ за эти же два дня составили, по порядку величины, сопоставимую сумму. Не пытаясь искать взаимосвязи, замечу лишь, что выходящим из бумаг нерезам стоило бы сказать НБУ большое спасибо за столь своевременные действия.

(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)

если нбу не уронит курс до 35 то нерезы сожрут все звр
доигрались с понижением ставок?
всем ипотеку под 10% и курс под 40 пэрэмога занавес
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:31

  zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...

Зображення

Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said
https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0

Значит, гул печатного станка будет усиливаться.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:45

  greenozon написав:Після виборів каменем вниз


Раньше бытовала версия что как раз под выборы наличный доллар и завозят в страну и он просаживается именно на наличке. Парадигма изменилась под рост или теперь местные выборы финансируются в местной валюте ;) ?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:50

  hxbbgaf написав:Значит, гул печатного станка будет усиливаться.


В ЕС будет, да. Но вас это не должно пугать. Статистика уже доказала несостоятельность вашего нарратива.

PS: еще раз доказала - нарратив то не новый, он уже весь плесенью покрыт и грамотные люди к нему даже не подходят :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:54

  headshaker написав:
  freeze написав:ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых


За сообщение - отдельное спасибо!
Остальные пять страниц форума можно было бы и не читать.

Кстати, EUR/USD опустился на моменте до 1.175


Самое главное, что ничего не было сказано о дополнительных мерах стимулирования. Думаю индекс доллара пойдёт в горы с вытекающими для остальных кроссов.
"Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:55

  striped написав:
  greenozon написав:Після виборів каменем вниз


Раньше бытовала версия что как раз под выборы наличный доллар и завозят в страну и он просаживается именно на наличке. Парадигма изменилась под рост или теперь местные выборы финансируются в местной валюте ;) ?


Вы как с луны свалились
Всегда под выборы курс увеличивается, после выборов (при любом результате) курс доллара постепенно вниз хорошо так идёт
наблюдение с 2004 года
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:55

  Realist написав:Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця.
Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.

Все вірно, але тут нещодавно були показники по виходу нерезидентів, вони додали попиту на валюту, а експортери мабуть що мають вільної гривні та вичикують кращого курсу. Якби НБУ дозволив дійти до 28.30 у вівторок, - мали б відкат сьогодні, а так - гра ще продовжується.
VALONI
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