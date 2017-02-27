Неопределённости с МВФ, выборы в США, надвигающаяся очередная волна Кризиса в мире и т.д., вывод средств нерезами и пр. - вот что толкает курс вверх. Смотрите, рынки заливают долларами, но долларов - катастрофически не хватает. Любой намёк на сокращение заливки, приводит к падению S&P! Фактически, всё не рушится только благодаря массовым заливам в мире доллара, фунта, евро. В случае, если всё рухнет(не приведи...), инвесторы ринутся выходить из акций в валюту, бакс удетит в космос а гривна, естественно -рухнет, по отношению к баксу и пр. "валютам фондирования". Это, вполне реальный сценарий после американских выборов. При таком раскладе, прогнозируют рост золота... в космос.
Не разделяю сценария мирового коллапса, но перед выборами в США, надо быть осторожным.
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 17 сент к 16 сент ): -550 млн ( 83,932 - 84,482 млрд грн) - за посленюю неделю ( 17 сент к 10 сент ): -1.1 млрд ( 83,932 - 85,047 млрд грн) - за последний месяц ( 17 сент к 17 авг ): -4.1 млрд ( 83,932 - 88,035 млрд грн)
Стабильность результата - признак мастерства!
За два последних дня нерезы расстались с бумагами на 750 млн. грн. Интересно, что суммарные интервенции НБУ за эти же два дня составили, по порядку величины, сопоставимую сумму. Не пытаясь искать взаимосвязи, замечу лишь, что выходящим из бумаг нерезам стоило бы сказать НБУ большое спасибо за столь своевременные действия.
Раньше бытовала версия что как раз под выборы наличный доллар и завозят в страну и он просаживается именно на наличке. Парадигма изменилась под рост или теперь местные выборы финансируются в местной валюте ?
freeze написав:ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
За сообщение - отдельное спасибо! Остальные пять страниц форума можно было бы и не читать.
Кстати, EUR/USD опустился на моменте до 1.175
Самое главное, что ничего не было сказано о дополнительных мерах стимулирования. Думаю индекс доллара пойдёт в горы с вытекающими для остальных кроссов. "Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
Раньше бытовала версия что как раз под выборы наличный доллар и завозят в страну и он просаживается именно на наличке. Парадигма изменилась под рост или теперь местные выборы финансируются в местной валюте ?
Вы как с луны свалились Всегда под выборы курс увеличивается, после выборов (при любом результате) курс доллара постепенно вниз хорошо так идёт наблюдение с 2004 года
Realist написав:Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця. Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.
Все вірно, але тут нещодавно були показники по виходу нерезидентів, вони додали попиту на валюту, а експортери мабуть що мають вільної гривні та вичикують кращого курсу. Якби НБУ дозволив дійти до 28.30 у вівторок, - мали б відкат сьогодні, а так - гра ще продовжується.