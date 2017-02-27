Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:03
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:04
постоянно такие качели осенью.
уходим резко коп. на 50 вверх.
потом откат на 20-30 коп. и топчимся с этими показателями пару недель.
потом опять вверх и немного вниз. и недельная тишина. и так до середины декабря будет.
под н. год увидим курс 29,50-29,75
а пока до начало октября будем в диапазоне ходить 28,05
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 17 вер, 2020 13:07, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
впереди выходные многие хотят скупиться в ожидании апокалипсиса с понедельника.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Особенно хорошо видно по президентским выборам 2014 и 2019 годов, а так же по парламентским выборам 2014 и 2019 годов.
К слову после выборов в местные советы в 2015 году - никакого падения курса "после выборов" так же не было. Наоборот вверх попёрло.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дефляция для экономически развитых стран - нормальное состояние, конкуренция настолько плотная что подъём цены на 1% - трудновыполнимая задача. Если нет роста экономики то дефляция неизбежная. Из-за роста евро цена энергоносителей падает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:11
Нерезиденти вже показали, що вони купляють дуже акуратно. Якраз їхня ціль, щоб курс не ріс, а навпаки падав. Так вони більше валюти виведуть. Тому не рахую, що вони створюють аж надто великий надлишковий попит.
Якби НБУ дозволив дійти до 28,3 - це була би вже явна підтримка девальвації, чого не можна допустити. Бо потім вихід НБУ на МБ не буде мати такого авторитету.
Поки що логічним би був боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19
Нельзя так говорить. Дефляция - это нормальное состояние при рецессии. Но сама рецессия то не является нормальным состоянием развитых экономик
А причины верные, да
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рецессия - обратная сторона медали экономического роста который не может быть бесконечным, хотя бы потому что у человека ограниченные потребности. Вы не будете менять авто если ваш драндулет вас полностью устраивает. Понятно что время всеобщего богатства пока ещё не наступило, но оно неминуемо наступит (если придумают чем занять тех кого с работы вытеснят роботы). Очень яркий пример как быстро китайцы наводнили мир дешевыми смартфонами и автомобилями.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:00
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