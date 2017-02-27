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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6401640264036404>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:03

  Игорь Алексеевич написав:
  andrein написав:Межбанк
12:01
Перешли в диапазон 28,12-28,14. Спрос не утихает.

Кто не слился - молодец ! :)


после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе :P

Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:04

постоянно такие качели осенью.
уходим резко коп. на 50 вверх.
потом откат на 20-30 коп. и топчимся с этими показателями пару недель.
потом опять вверх и немного вниз. и недельная тишина. и так до середины декабря будет.
под н. год увидим курс 29,50-29,75 :P
а пока до начало октября будем в диапазоне ходить 28,05
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 17 вер, 2020 13:07, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
впереди выходные многие хотят скупиться в ожидании апокалипсиса с понедельника.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Всегда под выборы курс увеличивается, после выборов (при любом результате) курс доллара постепенно вниз хорошо так идёт
наблюдение с 2004 года

Особенно хорошо видно по президентским выборам 2014 и 2019 годов, а так же по парламентским выборам 2014 и 2019 годов.

К слову после выборов в местные советы в 2015 году - никакого падения курса "после выборов" так же не было. Наоборот вверх попёрло.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...
дефляция для экономически развитых стран - нормальное состояние, конкуренция настолько плотная что подъём цены на 1% - трудновыполнимая задача. Если нет роста экономики то дефляция неизбежная. Из-за роста евро цена энергоносителей падает.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:11

  VALONI написав:
  Realist написав:Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця.
Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.

Все вірно, але тут нещодавно були показники по виходу нерезидентів, вони додали попиту на валюту, а експортери мабуть що мають вільної гривні та вичикують кращого курсу. Якби НБУ дозволив дійти до 28.30 у вівторок, - мали б відкат сьогодні, а так - гра ще продовжується.

Нерезиденти вже показали, що вони купляють дуже акуратно. Якраз їхня ціль, щоб курс не ріс, а навпаки падав. Так вони більше валюти виведуть. Тому не рахую, що вони створюють аж надто великий надлишковий попит.
Якби НБУ дозволив дійти до 28,3 - це була би вже явна підтримка девальвації, чого не можна допустити. Бо потім вихід НБУ на МБ не буде мати такого авторитету.
Поки що логічним би був боковик.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19

  vitaliian написав:дефляция для экономически развитых стран - нормальное состояние


Нельзя так говорить. Дефляция - это нормальное состояние при рецессии. Но сама рецессия то не является нормальным состоянием развитых экономик :D

  vitaliian написав:конкуренция настолько плотная что подъём цены на 1% - трудновыполнимая задача. Если нет роста экономики то дефляция неизбежная. Из-за роста евро цена энергоносителей падает.


А причины верные, да
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Но сама рецессия то не является нормальным состоянием развитых экономик
Рецессия - обратная сторона медали экономического роста который не может быть бесконечным, хотя бы потому что у человека ограниченные потребности. Вы не будете менять авто если ваш драндулет вас полностью устраивает. Понятно что время всеобщего богатства пока ещё не наступило, но оно неминуемо наступит (если придумают чем занять тех кого с работы вытеснят роботы). Очень яркий пример как быстро китайцы наводнили мир дешевыми смартфонами и автомобилями.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:51

Запоріжжя 28-28.10/28.15-28.17
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:00

  гуляйполе написав:Запоріжжя 28-28.10/28.15-28.17

Харків 28.10..28.12 - 28.17..28.20

Суми 28.05 - 28.20
Полтава 28.12 - 28.20..28.23
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