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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6401640264036404

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:11

  VALONI написав:
  Искатель написав:Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.


Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс


.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  andrein написав:Межбанк
12:01
Перешли в диапазон 28,12-28,14. Спрос не утихает.

Кто не слился - молодец ! :)


после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе :P

Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.

якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32

  Vadim V написав:
  VALONI написав:
  Искатель написав:Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.


Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс


.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после. :mrgreen:

ще забули про погашення кредиток до 25го
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36

  flyman написав:якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?

28 это очень сильный уровень, примерно как 5/8, в свое время. все что ниже - это дисконт, и выше быть не может в уяве пересичного. "не может, и все тут, осталось лишь подождать следующей посевной"... :mrgreen:

но вот если пробьем - полетим гораздо бодрее.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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