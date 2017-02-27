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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:11
VALONI написав: Искатель написав:
Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом
Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.
Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу
должны получить аванс
.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после.
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Vadim V
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29
Zebra написав: Игорь Алексеевич написав: andrein написав:
Межбанк
12:01
Перешли в диапазон 28,12-28,14. Спрос не утихает.
Кто не слился - молодец !
после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе
Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?
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flyman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32
Vadim V написав: VALONI написав: Искатель написав:
Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом
Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.
Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу
должны получить аванс
.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после.
ще забули про погашення кредиток до 25го
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flyman
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36
flyman написав:
якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?
28 это очень сильный уровень, примерно как 5/8, в свое время. все что ниже - это дисконт, и выше быть не может в уяве пересичного. "не может, и все тут, осталось лишь подождать следующей посевной"...
но вот если пробьем - полетим гораздо бодрее.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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