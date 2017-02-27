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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6402640364046405>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:11

  VALONI написав:
  Искатель написав:Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.


Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс


.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:29

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  andrein написав:Межбанк
12:01
Перешли в диапазон 28,12-28,14. Спрос не утихает.

Кто не слился - молодец ! :)


после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе :P

Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.

якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:32

  Vadim V написав:
  VALONI написав:
  Искатель написав:Вот и я о том же говорил, что вроде в сентябре как раз ничего нет, чтобы говорить о факторе "20-х чисел".
И чтобы два раза не писать: по имеющей информации, НБУ сегодня или вообще ничего не продал, или продал совсем немного. Достаточно оказалось просто появиться с грозным видом :) Остальное сделали за него, VALONI все верно написал.


Я считаю не только обязательные выплаты в бюджет, но и циклические активности, например взять хотя бы холдинг SCM Ахметова - там работает 200 000 человек, которые к 20-му числу должны получить аванс


.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца.
Тоесть деньги нужны и до 20-го и после. :mrgreen:

ще забули про погашення кредиток до 25го
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:36

  flyman написав:якщо стеля не 28 а 28.1, це щось сильно змінює?

28 это очень сильный уровень, примерно как 5/8, в свое время. все что ниже - это дисконт, и выше быть не может в уяве пересичного. "не может, и все тут, осталось лишь подождать следующей посевной"... :mrgreen:

но вот если пробьем - полетим гораздо бодрее.

p.s. нбу наливает по 28.15
p.p.s. вчера нерезы продали овгз на 550 млн грн, топлива много.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 17 вер, 2020 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:53

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
впереди выходные многие хотят скупиться в ожидании апокалипсиса с понедельника.

А с чего вы взяли, что апокалипсис с понедельника? Библейское пророчество, инсайд из Минфина, просто приснилось (нужное подчеркнуть)? :wink:
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:01

Безвизовый режим и очередной транш помощи Украине находятся под угрозой из-за попыток украинских властей поставить "своего" руководителя САП. Об этом в четверг, 17 сентября, заявила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.

По ее словам, украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Крамон отметила, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она, подчеркнув, что это так не обойдется.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:02

  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  andrein написав:Межбанк
12:01
Перешли в диапазон 28,12-28,14. Спрос не утихает.

Кто не слился - молодец ! :)


после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе :P

Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.

С чего вы решили, что у кого-то паника? Думаю, все уже давно привыкли к периодическим загонам и лишь с интересом наблюдают, по какому курсу постригут главных оленей :) Кстати, в начале года пик стрижки главных оленей тоже был около 28)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05

  Xenon написав:
Безвизовый режим и очередной транш помощи Украине находятся под угрозой из-за попыток украинских властей поставить "своего" руководителя САП. Об этом в четверг, 17 сентября, заявила евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон на своей странице в Twitter.

По ее словам, украинская власть проталкивает своих кандидатов на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Крамон отметила, что власти Украины продвигают кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности.

"Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", - написала она, подчеркнув, что это так не обойдется.


Это не внешнее управление :)

А предыдущие много сделали?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:05

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Кстати, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.5 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.06 = 28.09 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:15

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:после обеда увидим стрелку на меж.банке вниз и остановимся на вчерашнем курсе :P

Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.

С чего вы решили, что у кого-то паника? Думаю, все уже давно привыкли к периодическим загонам и лишь с интересом наблюдают, по какому курсу постригут главных оленей :) Кстати, в начале года пик стрижки главных оленей тоже был около 28)


пардон, но если нет паники, то откуда "паническая надбавка" (С) размером 3-4 грн./дол.? :oops:
Vitalych-new
 
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