Zebra написав:Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.
С чего вы решили, что у кого-то паника? Думаю, все уже давно привыкли к периодическим загонам и лишь с интересом наблюдают, по какому курсу постригут главных оленей Кстати, в начале года пик стрижки главных оленей тоже был около 28)
пардон, но если нет паники, то откуда "паническая надбавка" (С) размером 3-4 грн./дол.?
Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Когда тебе из-вне из Москвы вводят, то ты сам половинки раздвигаешь и от удовольствия стонешь. А это просто рекомендации в твоих же интересах. Чтоб тебя же не обворовывали. А хочешь, чтоб обворовывали, то тогда нечего побираться на Западе. Иди наклоняйся, раздвигай свои половинки перед передком русской свиньи, она за тобой соскучилась и хрюкает от нетерпения.
Фермеры Одесской области оказались под угрозой полного банкротства, а посевная кампания следующего года — под угрозой срыва. В регионе из-за засухи, кроме озимых культур, практически полностью погибли и яровые. Урожай озимых в области потерян более чем 300 тысяч гектар. Часть этих площадей агропроизводители пересеяли яровыми культурами — кукурузой, подсолнечником, просом. Однако, из-за неблагоприятной погоды они потеряли и этот урожай.
Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом