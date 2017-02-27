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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6402640364046405

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:33

  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Паника у тех, кто думал, что 28 это потолок нарастает. Батут натягивается.

С чего вы решили, что у кого-то паника? Думаю, все уже давно привыкли к периодическим загонам и лишь с интересом наблюдают, по какому курсу постригут главных оленей :) Кстати, в начале года пик стрижки главных оленей тоже был около 28)


пардон, но если нет паники, то откуда "паническая надбавка" (С) размером 3-4 грн./дол.? :oops:

Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:34

Украинские аграрии в этом году могут потерять до 118 миллиардов гривен из-за засухи и заморозков. Об этом сообщила пресс-служба Аграрного союза Украины.

https://khersonline.net/lenta/168804-po ... ardov.html
"В этом году даже критически пострадавшие регионы (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области), несмотря на обещания государства, не получили ни копейки помощи", - отметил глава союза Геннадий Новиков.

Больше всего от непогоды пострадали посевы кукурузы - ее урожайность в этом году на 40% меньше, чем в прошлом.

Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:37

  Вкладчик1234 написав:Это не внешнее управление :)

А предыдущие много сделали?


Когда тебе из-вне из Москвы вводят, то ты сам половинки раздвигаешь и от удовольствия стонешь. :oops:
А это просто рекомендации в твоих же интересах. Чтоб тебя же не обворовывали. А хочешь, чтоб обворовывали, то тогда нечего побираться на Западе. Иди наклоняйся, раздвигай свои половинки перед передком русской свиньи, она за тобой соскучилась и хрюкает от нетерпения. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:47

Фермеры Одесской области оказались под угрозой полного банкротства, а посевная кампания следующего года — под угрозой срыва. В регионе из-за засухи, кроме озимых культур, практически полностью погибли и яровые. Урожай озимых в области потерян более чем 300 тысяч гектар. Часть этих площадей агропроизводители пересеяли яровыми культурами — кукурузой, подсолнечником, просом. Однако, из-за неблагоприятной погоды они потеряли и этот урожай.

https://bessarabia.in.ua/v-bessarabii-k ... d-ugrozoj/
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:48

  andrein написав:... Урожайность подсолнечника в части регионов составляет всего 300-400 кг/га, что в 4-5 раз ниже прошлогодних показателей.

бутилированного масла надо прикупить 8)
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:00

  Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК :)


да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:08

  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК :)


да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте 8)

Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен :) Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:29

  Alex2006 написав:
  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК :)


да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте 8)

Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен :) Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом :)

до часу Ч ще є кілька місяців часу
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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