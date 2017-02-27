Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК
да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
Vitalych-new написав:да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте
Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
до часу Ч ще є кілька місяців часу
И что там за "час Ч"? Что на этот раз загонялы хотят использовать для информационной обработки оленей?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Libo написав:А это просто рекомендации в твоих же интересах. Чтоб тебя же не обворовывали
Вот если бы, действительно, перестали обворовывать благодаря анти-коррупционным органам - я бы первый рукоплескал такому внешнему вмешательству. Но по результатам работы анти-коррупционные (на бумаге) структуры ни одного государственного коррупционера не посадили, а украденных денег вернули меньше 1 млн долларов на всех за все время существования. Одну из структур вообще возглавляет осужденный коррупционер... Р - реформа
PS: Банк Англии тоже сохранил учетную ставку без изменения (0,1%)
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Кстати, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.5 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.06 = 28.09
мінус податки пораховані? в любому випадку курс вже 28.10-28.15
Alex2006 написав:Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
до часу Ч ще є кілька місяців часу
И что там за "час Ч"? Что на этот раз загонялы хотят использовать для информационной обработки оленей?
Час Ч, це коли курс ракетою полетить ту зе мун, так що ти навіть не те що кеди не встигнеш зашнурувати, а в моню з котиками залогінитися.
Yuri_61 написав:Курс доллара в Украине сказочно завышен. В Украине нет предпосылки к девальвации гривны от слова совсем. Вот какие это алени провоцируют своим топотом копыт этот нереально высокий курс бакса? Жизнь не учит таких.
А в 2021 є , там кажуть 2/3 бюджету це позичені/перепозичені тіпа доходи, а дефіцит 20%.
Alex2006 написав:Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
От і настало "попізжеє", по прогнозованому зростанню курса, внаслідок коронавірусної кризи. Експорт впав, перекредитація йде з великим скрипом, зелене свавілля взагалі може скасувати безвіз. До 29 курс ще в природному коридорі коливань, а от далі...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Vadim V написав:.....аванс не позднее 22 числа и остальное не позднее 7 числа следующего месяца. Тоесть деньги нужны и до 20-го и после.
Деньги конечно всегда нужны, но выплаты НДС в больших объемах идут в самом конце месяца, поэтому на те же зарплаты до 7-го гривна есть. Но тут дело даже не в зарплатах, а в том, что у нас в стране искусстевенно создана цикличность движения денег в течении месяца и даже недели, и на тонком рынке такие объемы влияют на баланс спроса - предложения той же валюты и толкают курс вверх-вниз помимо других факторов.