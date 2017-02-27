Alex2006 написав:Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом
От і настало "попізжеє", по прогнозованому зростанню курса, внаслідок коронавірусної кризи. Експорт впав, перекредитація йде з великим скрипом, зелене свавілля взагалі може скасувати безвіз. До 29 курс ще в природному коридорі коливань, а от далі...
Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль
change_pm написав:
Alex2006 написав:
Zebra написав:Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Кстати, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.5 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.06 = 28.09
мінус податки пораховані? в любому випадку курс вже 28.10-28.15
так шо гришадєпо - це прямі збитки...
зі. свято наближається!
Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль
Це не має такого вирішального значення, як падіння експорту. Середня зарплата, в доларах, залежить саме від експорту. Яка була доларова зарплата при Кучмі чи в 2015? В нас всі фінансові кризи і стрибки курсу, зав"язані саме на падіння експорту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Alex2006 написав:Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)
А если метро/автобус или пучек зелени у бабушки подорожает, потому что вырос долляр, вы купите больше, меньше или хотя бы столько же? Боюсь, вам еще и наперед поднимут ценник за метро и проедите не 125 и не 132 раза, а 100 раз. Это если говорить о нашем украинском метро?
А сколько раз вы сможете проехать в лондонском метро или любом другом метро на 1000 грн до девала и сразу же после девала? Немає збитків, кажете ?
т.е. у нас цены так или иначе подтягиваются за ценой валюты, какие-то раньше, какие-то позже. Подтягивая ценность своих захомяченых монеток постоянно с помощью грн.депозита - это топтание на одном месте по большому счету.
Alex2006 написав:Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль
Це не має такого вирішального значення, як падіння експорту. Середня зарплата, в доларах, залежить саме від експорту. Яка була доларова зарплата при Кучмі чи в 2015? В нас всі фінансові кризи і стрибки курсу, зав"язані саме на падіння експорту.
Двойка по экономике. Цена любого ресурса зависит от спроса и предложения. Курс зависит от соотношения приходящего и уходящего бакса (импорта и экспорта + приток/отток инвестиций). А уже от курса зависит средняя ЗП в долларах. Повторюсь, на курс влияет соотношение импорта и экспорта, а не только экспорт. Ранее "прыжки" были исключительно потому что экспорт падал, а импорт - нет. Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается Но олигархи конечно же хотят получить доп заработок за счет оленей)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)
А если метро/автобус или пучек зелени у бабушки подорожает, потому что вырос долляр, вы купите больше, меньше или хотя бы столько же? Боюсь, вам еще и наперед поднимут ценник за метро и проедите не 125 и не 132 раза, а 100 раз. Это если говорить о нашем украинском метро?
А сколько раз вы сможете проехать в лондонском метро или любом другом метро на 1000 грн до девала и сразу же после девала? Немає збитків, кажете ?
т.е. у нас цены так или иначе подтягиваются за ценой валюты, какие-то раньше, какие-то позже. Подтягивая ценность своих захомяченых монеток постоянно с помощью грн.депозита - это топтание на одном месте по большому счету.
Это в случае загонов, а когда курс падает к ЭОК - имеем ревал и отличное повышение покупательной способности, что мы наблюдали последние годы Итого имеем: 1. Грн депо при загоне дает почти такую же доходность, как и девал от бакса (топтание на месте по-вашему), т.е. 26.50 в марте = 28 сейчас 2. Грн депо при ревальвации и падении к ЭОК дает до +30% годовых в долларе 3. Инфляция одинаково влияет на покупательную способность Так где ж "збитки"? В худшем раскладе имеем "топтание на месте", в лучшем +30% в баксе. Не так и плохо, как по-мне
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.