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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6403640464056406

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:33

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом

От і настало "попізжеє", по прогнозованому зростанню курса, внаслідок коронавірусної кризи. Експорт впав, перекредитація йде з великим скрипом, зелене свавілля взагалі може скасувати безвіз.
До 29 курс ще в природному коридорі коливань, а от далі...

Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль :)

  change_pm написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Кстати, кто не послушал тогда загонял и вместо покупки бакса по 26.5 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.06 = 28.09 :)

мінус податки пораховані?
в любому випадку курс вже 28.10-28.15

так шо гришадєпо - це прямі збитки...

зі. свято наближається!

Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль

Це не має такого вирішального значення, як падіння експорту. Середня зарплата, в доларах, залежить саме від експорту. Яка була доларова зарплата при Кучмі чи в 2015?
В нас всі фінансові кризи і стрибки курсу, зав"язані саме на падіння експорту.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Alex2006 , основной контингент ваших адептов, это ездаки на метро. И клиенты центров занятости. Так как крупный и сркдний капитал никогда не будет хранить финансы в бумаге.

Уже помним из 90х как обьезяны с купонами сидели на депо.
Да и в 2013-2014 помним фразы кто купит $ по 13 пожалеет )))
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 17 вер, 2020 17:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечер , все подтянулись ....28, 07-09-28,18 -25
холява
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)


А если метро/автобус или пучек зелени у бабушки подорожает, потому что вырос долляр, вы купите больше, меньше или хотя бы столько же? Боюсь, вам еще и наперед поднимут ценник за метро и проедите не 125 и не 132 раза, а 100 раз. Это если говорить о нашем украинском метро?

А сколько раз вы сможете проехать в лондонском метро или любом другом метро на 1000 грн до девала и сразу же после девала?
Немає збитків, кажете ? :twisted:

т.е. у нас цены так или иначе подтягиваются за ценой валюты, какие-то раньше, какие-то позже. Подтягивая ценность своих захомяченых монеток постоянно с помощью грн.депозита - это топтание на одном месте по большому счету.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00

  холява написав:Вечер , все подтянулись ....28, 07-09-28,18 -25

Всем привет.
Утром курс продажи доллара опускался до 28.10, а покупки до 28.00.
Теперь прием - 28.14 ..

17-50:
Харьков 28.14 - 28.17 (утром 28.05 - 28.10), диапазон цен:
28.12..28.14 - 28.17..28.20 (ПОВ, опт)

Сумы 28.05 - 28.20 (28.05 - 28.10)
Полтава 28.10 - 28.17..28.20 (28.05 - 28.10)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:02

  lapay написав:
  Alex2006 написав:Импорт упал гораздо выше экспорта, так что ваши "прогнозы", как обычно, не более чем информационная обработка оленей от пролетевших баксодержателей в надежде, что те побегут за баксом и выведут вас хотя бы в ноль

Це не має такого вирішального значення, як падіння експорту. Середня зарплата, в доларах, залежить саме від експорту. Яка була доларова зарплата при Кучмі чи в 2015?
В нас всі фінансові кризи і стрибки курсу, зав"язані саме на падіння експорту.

Двойка по экономике. Цена любого ресурса зависит от спроса и предложения. Курс зависит от соотношения приходящего и уходящего бакса (импорта и экспорта + приток/отток инвестиций). А уже от курса зависит средняя ЗП в долларах.
Повторюсь, на курс влияет соотношение импорта и экспорта, а не только экспорт. Ранее "прыжки" были исключительно потому что экспорт падал, а импорт - нет. Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается :) Но олигархи конечно же хотят получить доп заработок за счет оленей)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  xio13 написав:Да и в 2013-2014 помним фразы кто купит $ по 13 пожалеет
да, ужжж...слишком хорошо и ясно помним
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:08

  Alex2007 написав:
  Alex2006 написав:Да, налоги учтены) У человека полгода назад было 1000 грн и он мог 125 раз проехать на метро, сейчас у него 1060 грн и он может проехать на метро 132 раза, где "збитки"?) Расскажите)


А если метро/автобус или пучек зелени у бабушки подорожает, потому что вырос долляр, вы купите больше, меньше или хотя бы столько же? Боюсь, вам еще и наперед поднимут ценник за метро и проедите не 125 и не 132 раза, а 100 раз. Это если говорить о нашем украинском метро?

А сколько раз вы сможете проехать в лондонском метро или любом другом метро на 1000 грн до девала и сразу же после девала?
Немає збитків, кажете ? :twisted:

т.е. у нас цены так или иначе подтягиваются за ценой валюты, какие-то раньше, какие-то позже. Подтягивая ценность своих захомяченых монеток постоянно с помощью грн.депозита - это топтание на одном месте по большому счету.

Это в случае загонов, а когда курс падает к ЭОК - имеем ревал и отличное повышение покупательной способности, что мы наблюдали последние годы :) Итого имеем:
1. Грн депо при загоне дает почти такую же доходность, как и девал от бакса (топтание на месте по-вашему), т.е. 26.50 в марте = 28 сейчас
2. Грн депо при ревальвации и падении к ЭОК дает до +30% годовых в долларе
3. Инфляция одинаково влияет на покупательную способность
Так где ж "збитки"? В худшем раскладе имеем "топтание на месте", в лучшем +30% в баксе. Не так и плохо, как по-мне :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  xio13 написав:Alex2006 , основной контингент ваших адептов, это ездаки на метро. И клиенты центров занятости. Так как крупный и сркдний капитал никогда не будет хранить финансы в бумаге.
Київ перейшов до "помаранчевої" зони карантину. перевезення пасажирів автомобільним і міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння..
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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