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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6405640664076408>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
76
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 284
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:18

  Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается :)


Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.

Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.

Вот тут есть структура производства в динамике:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/105.pdf

А тут - структура импорта и экспорта y-o-y:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/111.pdf

Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Повторюсь, на курс влияет соотношение импорта и экспорта, а не только экспорт. Ранее "прыжки" были исключительно потому что экспорт падал, а импорт - нет. Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается Но олигархи конечно же хотят получить доп заработок за счет оленей)

Ну звісно, ситуація покращується, але заважають шкідники-олігархи.:)
Коли, минулого року, курс долара падав, бакси зливали, зараз скуповують, і це впливає на баланс, коли люди перестали подорожувати за кордон. Не може, в кризу, курс бути стабільним, тим паче плаваючий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:32

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается :)


Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.

Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.

Вот тут есть структура производства в динамике:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/105.pdf

А тут - структура импорта и экспорта y-o-y:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/111.pdf

Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом :mrgreen:

Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм :) Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.
Более того, карантин приводит к ухудшению ситуации для бизнеса, что влияет и на работников этих бизнесов и их покупательную способность. А понижение покупательной способности влечет за собой понижение и импорта, ведь нет смысла везти новый товар, если старый еще не смог продать, ибо некому.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:43

...
Востаннє редагувалось Striker в Чет 17 вер, 2020 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:47

  Alex2006 написав:Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм :) Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.


Экономию на туризме нивелирует падение валютных переводов от заробитчан. Тем более, туризм - вещь двусторонняя. Мы хоть и не впереди планеты всей, но на инбаундах тоже неплохие деньги (в твердой валюте) делали. Сейчас они превратились с баааальшущий нУль!

Насчет "малопострадавшего" экспорта - еще раз призываю вас посмотреть на цифры в разрезе отраслей

  Alex2006 написав:Более того, карантин приводит к ухудшению ситуации для бизнеса, что влияет и на работников этих бизнесов и их покупательную способность. А понижение покупательной способности влечет за собой понижение и импорта, ведь нет смысла везти новый товар, если старый еще не смог продать, ибо некому.


На Нобелевку замахнулись? :D Да, проблемы в экономике влекут за собой снижение спроса на импорт. Но при этом порождают еще длинный список других отрицательных факторов, большинство из которых являются предпосылками девальвации. Было бы все, как вы пишите - в 2008-м и 2014-м гривна укреплялась бы, а не падала!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 вер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:47

да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...
а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?
как писал давно ещё в марте - похоже доллар могут отменить. Шо тогда? Шо будет если у кого доллар будет на тот момент в банках? вернут ли им хоть "облигациями"?
Или таки лучше сейчас брать евро и не парится?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:48

  xio13 написав:Alex2006 , основной контингент ваших адептов, это ездаки на метро. И клиенты центров занятости. Так как крупный и сркдний капитал никогда не будет хранить финансы в бумаге.

Уже помним из 90х как обьезяны с купонами сидели на депо.
Да и в 2013-2014 помним фразы кто купит $ по 13 пожалеет )))


Не знаю, сколько вам лет, но все же не стоит называть людей «из 90х» обезьянами.... Вас там или не было, или вы были как все...
Давайте, все же, уважать свою историю...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:58

НБУ про облікову ставку: Подальші рішення залежать від ситуації з коронавірусом

"Упродовж останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%. У тих умовах - це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, а з іншого - залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці. Тож політика НБУ має стимулюючий характер.

Подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавірусом", - додав Шевченко.

Голова НБУ також підкреслив, що діалог з МВФ триває, а продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання.

"Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року", - сказав Шевченко.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:08

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм :) Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.


Экономию на туризме нивелирует падение валютных переводов от заробитчан. Тем более, туризм - вещь двусторонняя. Мы хоть и не впереди планеты всей, но на инбаундах тоже неплохие деньги (в твердой валюте) делали. Сейчас они превратились с баааальшущий нУль!

Насчет "малопострадавшего" экспорта - еще раз призываю вас посмотреть на цифры в разрезе отраслей.
Плюсую дважды.Только зря вы пытаететесь что- то доказать нику Алекс006.Он же много лет упорото топит про ЭОК и курс ПА23.Его выбросы с наслаждением читают только мантрирующие гривнодепозит чики.Я лично только случайно через цитирование.По курсу : при проседании рупии ( по разным причинам) гривня тоже при падает.Причин также много,одна из них- усиленная скупка валюты пенсионерами из ОРДЛО.Поэтому в Харькове курс всегда растёт чуть быстрее)
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:08

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается :)


Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.

Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.

Вот тут есть структура производства в динамике:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/105.pdf

А тут - структура импорта и экспорта y-o-y:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/111.pdf

Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом :mrgreen:

зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?
чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,
а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?
Але так внутрішній ринок не збудуєш.
І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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