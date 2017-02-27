Додано: Чет 17 вер, 2020 19:08

zРадио написав: Alex2006 написав: Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.

Вы забыли одну меееелкую деталь - туризмЕго нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.

Экономию на туризме нивелирует падение валютных переводов от заробитчан. Тем более, туризм - вещь двусторонняя. Мы хоть и не впереди планеты всей, но на инбаундах тоже неплохие деньги (в твердой валюте) делали. Сейчас они превратились с баааальшущий нУль!Насчет "малопострадавшего" экспорта - еще раз призываю вас посмотреть на цифры в разрезе отраслей.Плюсую дважды.Только зря вы пытаететесь что- то доказать нику Алекс006.Он же много лет упорото топит про ЭОК и курс ПА23.Его выбросы с наслаждением читают только мантрирующие гривнодепозит чики.Я лично только случайно через цитирование.По курсу : при проседании рупии ( по разным причинам) гривня тоже при падает.Причин также много,одна из них- усиленная скупка валюты пенсионерами из ОРДЛО.Поэтому в Харькове курс всегда растёт чуть быстрее)