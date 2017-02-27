Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается
Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.
Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.
Alex2006 написав:Повторюсь, на курс влияет соотношение импорта и экспорта, а не только экспорт. Ранее "прыжки" были исключительно потому что экспорт падал, а импорт - нет. Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается Но олигархи конечно же хотят получить доп заработок за счет оленей)
Ну звісно, ситуація покращується, але заважають шкідники-олігархи. Коли, минулого року, курс долара падав, бакси зливали, зараз скуповують, і це впливає на баланс, коли люди перестали подорожувати за кордон. Не може, в кризу, курс бути стабільним, тим паче плаваючий.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается
Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.
Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.
Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом
Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал. Более того, карантин приводит к ухудшению ситуации для бизнеса, что влияет и на работников этих бизнесов и их покупательную способность. А понижение покупательной способности влечет за собой понижение и импорта, ведь нет смысла везти новый товар, если старый еще не смог продать, ибо некому.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006 написав:Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.
Экономию на туризме нивелирует падение валютных переводов от заробитчан. Тем более, туризм - вещь двусторонняя. Мы хоть и не впереди планеты всей, но на инбаундах тоже неплохие деньги (в твердой валюте) делали. Сейчас они превратились с баааальшущий нУль!
Насчет "малопострадавшего" экспорта - еще раз призываю вас посмотреть на цифры в разрезе отраслей
Alex2006 написав:Более того, карантин приводит к ухудшению ситуации для бизнеса, что влияет и на работников этих бизнесов и их покупательную способность. А понижение покупательной способности влечет за собой понижение и импорта, ведь нет смысла везти новый товар, если старый еще не смог продать, ибо некому.
На Нобелевку замахнулись? Да, проблемы в экономике влекут за собой снижение спроса на импорт. Но при этом порождают еще длинный список других отрицательных факторов, большинство из которых являются предпосылками девальвации. Было бы все, как вы пишите - в 2008-м и 2014-м гривна укреплялась бы, а не падала!
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 вер, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой... а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем? как писал давно ещё в марте - похоже доллар могут отменить. Шо тогда? Шо будет если у кого доллар будет на тот момент в банках? вернут ли им хоть "облигациями"? Или таки лучше сейчас брать евро и не парится?
НБУ про облікову ставку: Подальші рішення залежать від ситуації з коронавірусом
"Упродовж останніх монетарних засідань НБУ зберігав облікову ставку на рівні 6%. У тих умовах - це оптимальне рішення. З одного боку, воно спрямоване на підтримку помірної інфляції упродовж цього та наступних років, а з іншого - залишає простір для зниження відсоткових ставок в економіці. Тож політика НБУ має стимулюючий характер.
Подальші рішення залежать від розвитку ситуації з коронавірусом", - додав Шевченко.
Голова НБУ також підкреслив, що діалог з МВФ триває, а продовження співпраці з Фондом - пріоритетне завдання.
"Україна поступово просувається в частині виконання зобов’язань перед фондом. Ми очікуємо, що наступний транш від МВФ надійде цього року", - сказав Шевченко.
Alex2006 написав:Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество. Цена на энергоресурсы по-прежнему ниже докризисного уровня, затраты на туризм радикально упали, экспорт мало пострадал. Все в силе как я сказал.
Экономию на туризме нивелирует падение валютных переводов от заробитчан. Тем более, туризм - вещь двусторонняя. Мы хоть и не впереди планеты всей, но на инбаундах тоже неплохие деньги (в твердой валюте) делали. Сейчас они превратились с баааальшущий нУль!
Насчет "малопострадавшего" экспорта - еще раз призываю вас посмотреть на цифры в разрезе отраслей. Плюсую дважды.Только зря вы пытаететесь что- то доказать нику Алекс006.Он же много лет упорото топит про ЭОК и курс ПА23.Его выбросы с наслаждением читают только мантрирующие гривнодепозит чики.Я лично только случайно через цитирование.По курсу : при проседании рупии ( по разным причинам) гривня тоже при падает.Причин также много,одна из них- усиленная скупка валюты пенсионерами из ОРДЛО.Поэтому в Харькове курс всегда растёт чуть быстрее)
Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается
Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.
Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.
Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом
зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний? чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі, а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні? Але так внутрішній ринок не збудуєш. І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.