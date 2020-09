Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте ДС Валютный рынок в контексте ДС + Додати

#<1 ... 6405640664076408 Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка? Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 284 Різких коливань курсу валют не очікую 27% 76 Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні 7% 19 Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти 50% 141 Ніяких змін не очікую 17% 48 Всього голосів : 284 Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12 uaprofi написав: да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...

а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).

Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть

чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,

а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?

Але так внутрішній ринок не збудуєш.

І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів. зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?Але так внутрішній ринок не збудуєш.І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.



Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.



Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой

Додано: Чет 17 вер, 2020 19:31 protefiks1959 написав: xio13 написав: Да и в 2013-2014 помним фразы кто купит $ по 13 пожалеет

да, ужжж...слишком хорошо и ясно помним

Кстати в тот период платежный балланс тоже был положительным и участники мб во всю буксовали курс 13. И только один банк "Авангард" пылесосил валюту по любой цене



Кстати в тот период платежный балланс тоже был положительным и участники мб во всю буксовали курс 13. И только один банк "Авангард" пылесосил валюту по любой цене Кстати в тот период платежный балланс тоже был положительными участники мб во всю буксовали курс 13. И только один банк "Авангард" пылесосил валюту по любой цене Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть. Moneta Повідомлень: 2705 З нами з: 26.06.11 Подякував: 42 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 вер, 2020 19:50 zРадио написав: flyman написав: зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?

чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,

а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?

Але так внутрішній ринок не збудуєш.

І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів. зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?Але так внутрішній ринок не збудуєш.І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.



Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.



Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой

так кровосісі нармас, і курс мають ПА28 і тарифи, от з сплатоспроможним попитом біда, насісяли стільки, що пересічений обезкровлений і далі сісяти нема що.

https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Додано: Чет 17 вер, 2020 19:51 Alex2006 написав: uaprofi написав: да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...

а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).

Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть



и тут столкнулись интересы олигархов и продавцов ОГВЗ.

Одни готовы выходить по сформированной цене на сегодня , а другие хотят сдать валюту по завышенной цене .

И так славно все получается , что вся страна раком стоит ..........

Одни не знают сдавать или покупать , а другие накрыв голову руками говорят , я в домике (в валюте ).



ПЛЯ , а оборота (налогов ) НЕТ .

Все пошли на сброс товара и уход в кеш .

