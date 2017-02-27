Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12

uaprofi написав: да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...

а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть