RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6406640764086409>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:12

  uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...
а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).
Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:19

  flyman написав:зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?
чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,
а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?
Але так внутрішній ринок не збудуєш.
І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.


Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.

Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7428
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 3068 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:31

  protefiks1959 написав:
  xio13 написав:Да и в 2013-2014 помним фразы кто купит $ по 13 пожалеет
да, ужжж...слишком хорошо и ясно помним


Кстати в тот период платежный балланс тоже был положительным :) и участники мб во всю буксовали курс 13. И только один банк "Авангард" пылесосил валюту по любой цене :wink:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 26.06.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:50

  zРадио написав:
  flyman написав:зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний?
чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі,
а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні?
Але так внутрішній ринок не збудуєш.
І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.


Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.

Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой

так кровосісі нармас, і курс мають ПА28 і тарифи, от з сплатоспроможним попитом біда, насісяли стільки, що пересічений обезкровлений і далі сісяти нема що.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21569
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1567 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:51

  Alex2006 написав:
  uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...
а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?

Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше).
Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть :)


и тут столкнулись интересы олигархов и продавцов ОГВЗ.
Одни готовы выходить по сформированной цене на сегодня , а другие хотят сдать валюту по завышенной цене .
И так славно все получается , что вся страна раком стоит ..........
Одни не знают сдавать или покупать , а другие накрыв голову руками говорят , я в домике (в валюте ).

ПЛЯ , а оборота (налогов ) НЕТ .
Все пошли на сброс товара и уход в кеш .
Забавно , ДА .
холява
2
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 2646 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:01

  uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...
а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?


Валюта росте виключно завдяки зусиллям НБУ. Як тільки долар починає дешевшати, виходить регулятор і починає з усіх сил штовхати зеленого догори.
По суті у нас відсутній вільний валютний ринок. Ми відкотились на 20 років назад.
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 05.10.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:24

slonic32

Вот я импортер .....
Вот зачем сейчас завозить товар ?
Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня .
Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???


Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .
холява
2
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 2646 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:57

  холява написав:slonic32

Вот я импортер .....
Вот зачем сейчас завозить товар ?
Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня .
Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???


Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .

Найголовніші питання! Яка у вас чиста дохідність капіталу (питання риторичне)?

Якщо на рівні % по гривнедепо, то не варто взагалі займатись муйнєю.

Якщо 2-4хх по % по гривнедепо, тоді ОК, можна :)
change_pm
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:10

  change_pm написав:
  холява написав:slonic32

Вот я импортер .....
Вот зачем сейчас завозить товар ?
Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня .
Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???


Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .

Найголовніші питання! Яка у вас чиста дохідність капіталу (питання риторичне)?

Якщо на рівні % по гривнедепо, то не варто взагалі займатись муйнєю.

Якщо 2-4хх по % по гривнедепо, тоді ОК, можна :)


Вы считаете это удачной шуткой ?
холява
2
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 2646 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:20

  холява написав:Вы считаете это удачной шуткой ?

Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!

Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:

- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?

І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...
change_pm
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6406640764086409>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, yama, Витаха і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1986, 1987, 1988
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19878 2509127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 15:55
Витаха
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7228 1648827
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 21:43
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 121160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25643)
17.09.2020 21:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.