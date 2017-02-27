uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой... а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?
Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше). Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
flyman написав:зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний? чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі, а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні? Але так внутрішній ринок не збудуєш. І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.
Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.
Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой
flyman написав:зРадіо, от таке питання, чому неконкурентоздатний? чи не тому, що власники в модернізацію не вкладали, а сиділи як кровосісі, а вся модель була це отримувати профіт на девалі та вічно дешевіючій гривні? Але так внутрішній ринок не збудуєш. І ти пропонуєш далі, за рахунок інфляції та девальвації фінансувати бізнеси неконкурентних кровосісь/монополістів/олігархів.
Ты абсолютно прав, но это классическая ситуация "too big to fail". Штаты тоже за общественный счет спасали зажравшихся инвестбанкиров, чье руководство и собственники - либо мультимиллионеры, либо миллиардеры. Потому что если не спасти, будет хуже и им, и пересичным. Только богатые переживут это, продав 1 из 5 вилл, а пересичные окажутся без зарплат и на улице.
Выход - во времена экономического роста с помощью регуляторики трансформировать систему, разделяя монополии и принуждая инвестировать в модернизацию. Но сейчес не поддержать кровосись - увы, сделать еще хуже обывателям, включая Алекса2006 и прочих адептов самой красивой
так кровосісі нармас, і курс мають ПА28 і тарифи, от з сплатоспроможним попитом біда, насісяли стільки, що пересічений обезкровлений і далі сісяти нема що.
uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой... а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?
Ну вы же давно читаете этот форум, 100 раз рассказывалось что происходит и почему есть "рост". Объясню снова на пальцах. Вы - олигарх, вы контролируете когда заводить валютную выручку по своим предприятиям. Вы можете завести сейчас по курсу 27 и курс просядет к 26.50. А можете договориться с другими олигархами, чтобы временно сократить приток валюты в страну, чем понизить предложение на рынке и повысить курс (примерно так работает ОПЕК, они договариваются об ограничении на добычу нефти, чтобы предложения на рынке было меньше, и, соответственно, цена выше). Далее через подконтрольные медиа-ресурсы вкидываем новости-пугалки с одним посылом - будеттолькодорожать!!! Затем наблюдаем как олени побежали за баксом и подняли курс еще выше. А потом уже договариваемся с другими олигархами и начинаем плавно заводить основные объемы выручки по 28+, после чего курс просядет к 27. Итого имеем хороший профит около 4-5% на ровном месте за счет оленей. Ну, естественно, тут уже от оленей зависит верхняя граница загона и сколько прибыли получат олигархи, ведь они начнут заводить основные объемы только в момент, когда уже будет видно, что олени выдохлись и дальше рост уже не раскачать. Надеюсь, теперь понятна суть
и тут столкнулись интересы олигархов и продавцов ОГВЗ. Одни готовы выходить по сформированной цене на сегодня , а другие хотят сдать валюту по завышенной цене . И так славно все получается , что вся страна раком стоит .......... Одни не знают сдавать или покупать , а другие накрыв голову руками говорят , я в домике (в валюте ).
ПЛЯ , а оборота (налогов ) НЕТ . Все пошли на сброс товара и уход в кеш . Забавно , ДА .
uaprofi написав:да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой... а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?
Валюта росте виключно завдяки зусиллям НБУ. Як тільки долар починає дешевшати, виходить регулятор і починає з усіх сил штовхати зеленого догори. По суті у нас відсутній вільний валютний ринок. Ми відкотились на 20 років назад.
Вот я импортер ..... Вот зачем сейчас завозить товар ? Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня . Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???
Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .
Вот я импортер ..... Вот зачем сейчас завозить товар ? Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня . Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???
Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .
Найголовніші питання! Яка у вас чиста дохідність капіталу (питання риторичне)?
Якщо на рівні % по гривнедепо, то не варто взагалі займатись муйнєю.
Вот я импортер ..... Вот зачем сейчас завозить товар ? Завезешь по 28.00 , а выкрутишь товар по курсу 28.18, а еще налоги заплатишь , ну и всяка х...ня . Это же какую прибыль надо иметь , чтобы так весело работать ???
Вот купил летом по 24,99 и продаешь сейчас по 28 .09 и ничего не страшно .
Найголовніші питання! Яка у вас чиста дохідність капіталу (питання риторичне)?
Якщо на рівні % по гривнедепо, то не варто взагалі займатись муйнєю.