Trast написав: ..а саме співпаде цифра в цифру до десятичних включно, як я вчора і писав, ...
нажаль обидва ваших повідомлення з умовами були правлені , але в мене зберігся оригінал
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2 тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...
моє повідомлення теж було видалено але його копія прийшла на пошту
Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!
Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:
- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?
І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...
Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ? Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ? Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ? Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??
Код товара какой вы завозите ? Це не фига не жарт ...... Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите
VALONI написав:По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.
andrein написав:Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх. Походу закрепились над 28.
Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця. Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.
несколько моментов - откуда такая уверенность, что аванс выплачивают до 20??? его могут выплатить и 20, и 21, и.., и 31. мантра экспортеры придерживают валюту - я работал на предприятии экспортере - снабжение тебя живьем съест - им деньги нужны сейчас, максимум чем можно было играть, в каком банке СЕГОДНЯ продать валюту;) по экспорту с/х можно отдельно проговорить - там тоже не до играть на валюте. кстати, на металлургических предприятиях зп - где-то 5% с/ст. как резюме - нет такого фактора - экспортеры придержали валюту;)
Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается
Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.
Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.
uaprofi написав:как писал давно ещё в марте - похоже доллар могут отменить. Шо тогда?
Один человек независимо от возраста, может вывезти сумму до 10000 евро или эквивалент в любой другой иностранной валюте по курсу Национального банка Украины, установленному на день пересечения границы, БЕЗ подтверждающих документов и письменного декларирования на таможне.
Биометрический паспорт около 720 грн за 20 дней и чуть больше за 10 дней . до Польши доехать ...копейки . Тут у многих накоплений на каждого члена семьи более 10 000 евро ( в эквиваленте) ? хорошо съездите два три ну хорошо 4 раза