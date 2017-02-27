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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6407640864096410>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:20

  холява написав:Вы считаете это удачной шуткой ?

Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!

Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:

- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?

І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:похоже доллар могут отменить
Эта сказка ещё не достаточно популярна чтобы на что-то влиять.

Как показывает судьба другой сказки "доллар скоро рухнет" - даже самые завзятые ватники в неё не верят и продолжают копить в баксе.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30

  Trast написав: ..а саме співпаде цифра в цифру до десятичних включно, як я вчора і писав, ...
нажаль обидва ваших повідомлення з умовами були правлені , але в мене зберігся оригінал
Ні, я ж образився, але долучаю вас до челенджу-вгадайте курс через 2
тиждні,10 копійок не рахується, тобто скасовуємо до десятичних і напищіть
свій прогноз, новою досконалою мовою України, щоб там д...

моє повідомлення теж було видалено але його копія прийшла на пошту

http://i.piccy.info/i9/c7b824c454609c21 ... goriat.jpg
відповідно у мене 29,8-30,00
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:36

  change_pm написав:
  холява написав:Вы считаете это удачной шуткой ?

Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!

Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:

- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?

І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...


Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ?
Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ?
Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ?
Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??

Код товара какой вы завозите ?
Це не фига не жарт ......
Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  uaprofi написав:похоже доллар могут отменить
Эта сказка ещё не достаточно популярна чтобы на что-то влиять.

Как показывает судьба другой сказки "доллар скоро рухнет" - даже самые завзятые ватники в неё не верят и продолжают копить в баксе.


может сказки, а могут в один прекрасный момент просто вывести из оборота сотки и полтиники.
шо тогда?
и кто скажет шо так не бывает? вот в Индии вроде вывели крупные банктоты и всё в порядке.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:а могут в один прекрасный момент просто вывести из оборота сотки и полтиники
Трамп конечно тот ещё клоун, но на такую глупость не подпишется даже наш Зеленский, не то что президент США с огромным штатом советников, сенатом, независимой ФРС и прочее и прочее.

Даже Россия не решится на такой тупейший шаг потому что это в первую очередь выстрел в ногу в районе паха.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:45

  Realist написав:
  VALONI написав:По движению денежных масс такая цикличность очень заметна, смотрите как объемы межбанка с невысоких уровней начала месяца растут к 20-м числам. И так каждый месяц, хотя конечно бывает и коронавирус вмешивается, но то тоже понятно.


  andrein написав:Перешли в диапазон 28,10-28,12. Покупатели торопятся взять и сами подталкивают котировки вверх.
Походу закрепились над 28.

Можливо тому покупці і спішать купити валюту. 20 число випадає на неділю. Аванс на більшості підприємств буде виплачений завтра після обіду. Відповідно з понеділка експорт притримає валюту та й ПДВ почнуть активніше повертати. Уже ж не вперше ПДВ масштабно наливають аж в кінці місяця.
Франківськ 28,0/28,11. Зранку приймали по 27,95. Таке враження, що боковик до кінця тижня.


несколько моментов - откуда такая уверенность, что аванс выплачивают до 20???
его могут выплатить и 20, и 21, и.., и 31.
мантра экспортеры придерживают валюту - я работал на предприятии экспортере - снабжение тебя живьем съест - им деньги нужны сейчас, максимум чем можно было играть, в каком банке СЕГОДНЯ продать валюту;)
по экспорту с/х можно отдельно проговорить - там тоже не до играть на валюте.
кстати, на металлургических предприятиях зп - где-то 5% с/ст.
как резюме - нет такого фактора - экспортеры придержали валюту;)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:54

  Alex2006 написав:
  zРадио написав:
  Alex2006 написав:Сейчас сиутация другая и импорт упал гораздо выше экспорта, поэтому реальная ситуация у нас только улучшается :)


Чушь, простите. Ситуация ухудшается! Импорт упал "гораздо выше экспорта" только в апреле-мае на фоне беспрецедентного падения цен энергоносителей. Это ситуативный фактор - натуральные объемы те же, только временная скидка. По остальным категориям импорт прет как и пер до этого, все больше лишая внутреннего производителя покупателей.

Экспорт же падает системно на фоне своей неконкурентоспособности. Причем, чем выше его передел, тем выше он валится.

Вот тут есть структура производства в динамике:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/105.pdf

А тут - структура импорта и экспорта y-o-y:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/09/111.pdf

Курите цифры, а затем возвращайтесь с поднятым флагом :mrgreen:

Вы забыли одну меееелкую деталь - туризм :) Его нет в структуре импорта-экспорта, а валюты туда уходило огромное количество.
все кто хотел из моих колег по работе побывали этим летом на своих египтах кипрах и турциях, ну вот разве процентов 10 % отдыхали у себя дома ( в Червонограде )
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:00

  uaprofi написав:как писал давно ещё в марте - похоже доллар могут отменить. Шо тогда?

Один человек независимо от возраста, может вывезти сумму до 10000 евро или эквивалент в любой другой иностранной валюте по курсу Национального банка Украины, установленному на день пересечения границы, БЕЗ подтверждающих документов и письменного декларирования на таможне.

Биометрический паспорт около 720 грн за 20 дней и чуть больше за 10 дней . до Польши доехать ...копейки . Тут у многих накоплений на каждого члена семьи более 10 000 евро ( в эквиваленте) ? хорошо съездите два три ну хорошо 4 раза
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:04

yama
не понял к чему это?
вы предлагаете покупать злотые и ехать в ляхляндию?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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