в Украине отменят\запретят евро\доллар ? так вывезем этот доллар туда где он нужен ! Если вдруг чего то не злотые, а ЗОЛОТО покупайте а натуральном виде в железном по цене лома
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:11
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:14
Долари, євро, фунти, франки
Для Польщі ліпше все ж таки євро.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:18
хорошая идея - только как определить что покупаешь настоящее золото?
и кому то золото нужно будет в кризис?
... то есть - если будет какой кризис в цене будет: хлеб, соль, мука, сахар, водка, сало и тушёнка ..., а не золото...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:27
Курс к привязке к выборам, я бы делал так на месте власти: сейчас гнал курс вверх, заводил валюту, сливал с некоторой премией для последующего рассчета за предвыборные услуги, недели за 2-3 до выборов гнал бы курс вниз для демонстрации контролируемости ситуации. Но такое, праздные размышления.
На сейчас из фундаметальных причин давящих на гривну вижу только 1 - экспортеры зажали выручку и сидят в засаде, всё. Даже как-то удивительно.
Настоящий Час Ч будет другим, чуваки
Всё как в последнем сообщении в цитируемом, но когда каждый первый пересичный превратится в оленя и на последнюю гривну(ато и кредитную) будет готов покубать бакс по 40-50 бо завтра будет дороже, и оно таки так, но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:29
29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен.
В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория,
22 августа 1919 года Директорией было объявлено, что российские деньги не признаются законными платёжными знаками в УНР, как и все остальные деньги чужих государств. Поэтому в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев,
при этом продолжали ходить царские рубли, керенки и местные валюты (например одесские боны). 12 декабря 1917 было принято решение о выпуске в обращение одесских бон — разменных бумажных знаков, которые назвали разменные билеты города Одессы.
Знаки были обязательные к приёму во все платежи. Печатать разменные билеты начали в декабре 1917 года, в обращении они появились в январе 1918.
Народ не сильно понимал кто такой революция, Керенский, Скоропадский, директория, Махно. Средства расчёта были как правило никем и ничем не обеспеченные. На донских 25 рублях, выпущенных в 1918 году в Ростове-на-Дону, есть такие штемпели: «Деньги Махно гарантируются головой того, кто ихъ принимаетъ».
Яркий пример - Махно, который не аннулировал никакие валюты. Совершенно не важно было, какими деньгами получать дань и взимать контрибуцию: донскими рублями, гетманскими карбованцами или совзнаками. На оригинальных банкнотах махновцы просто ставили свои печати.
наша страна уже переживала мультивалютность, ничего нового. Поставим на долларе тризуб и будет наш Украинский доллар!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
і які будуть ваші перші три кроки в цььому кейсі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мне кажется что употребление таких сильнодействующих веществ наверняка нарушает какой-нибудь закон.
За руль уж точно лучше не садиться. И ради безопасности окружающих и ради того чтобы потом вдова не рыдала на могиле.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:51
зараз усі наввипередки хочуть кредатнути Бялорусію
Євросоюз пропонує 1 млрд
рашка - 1.5 млрд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:56
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