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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6407640864096410

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:11

  uaprofi написав:yama
не понял к чему это?
вы предлагаете покупать злотые и ехать в ляхляндию?

в Украине отменят\запретят евро\доллар ? так вывезем этот доллар туда где он нужен ! Если вдруг чего то не злотые, а ЗОЛОТО покупайте а натуральном виде в железном по цене лома
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:14

  uaprofi написав:yama
не понял к чему это?
вы предлагаете покупать злотые и ехать в ляхляндию?

Долари, євро, фунти, франки
Для Польщі ліпше все ж таки євро.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:18

  yama написав:в Украине отменят\запретят евро\доллар ? так вывезем этот доллар туда где он нужен ! Если вдруг чего то не злотые, а ЗОЛОТО покупайте а натуральном виде в железном по цене лома

хорошая идея - только как определить что покупаешь настоящее золото?
и кому то золото нужно будет в кризис?
... то есть - если будет какой кризис в цене будет: хлеб, соль, мука, сахар, водка, сало и тушёнка ..., а не золото...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:27

Курс к привязке к выборам, я бы делал так на месте власти: сейчас гнал курс вверх, заводил валюту, сливал с некоторой премией для последующего рассчета за предвыборные услуги, недели за 2-3 до выборов гнал бы курс вниз для демонстрации контролируемости ситуации. Но такое, праздные размышления.

На сейчас из фундаметальных причин давящих на гривну вижу только 1 - экспортеры зажали выручку и сидят в засаде, всё. Даже как-то удивительно.


Настоящий Час Ч будет другим, чуваки

Всё как в последнем сообщении в цитируемом, но когда каждый первый пересичный превратится в оленя и на последнюю гривну(ато и кредитную) будет готов покубать бакс по 40-50 бо завтра будет дороже, и оно таки так, но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)

  flyman написав:
  Alex2006 написав:
  flyman написав:до часу Ч ще є кілька місяців часу

И что там за "час Ч"? Что на этот раз загонялы хотят использовать для информационной обработки оленей?

Час Ч, це коли курс ракетою полетить ту зе мун, так що ти навіть не те що кеди не встигнеш зашнурувати, а в моню з котиками залогінитися.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:29

  yama написав:
  uaprofi написав:yama
не понял к чему это?
вы предлагаете покупать злотые и ехать в ляхляндию?

в Украине отменят\запретят евро\доллар ? так вывезем этот доллар туда где он нужен ! Если вдруг чего то не злотые, а ЗОЛОТО покупайте а натуральном виде в железном по цене лома

29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен.

В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория,

22 августа 1919 года Директорией было объявлено, что российские деньги не признаются законными платёжными знаками в УНР, как и все остальные деньги чужих государств. Поэтому в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев,

при этом продолжали ходить царские рубли, керенки и местные валюты (например одесские боны). 12 декабря 1917 было принято решение о выпуске в обращение одесских бон — разменных бумажных знаков, которые назвали разменные билеты города Одессы.

Знаки были обязательные к приёму во все платежи. Печатать разменные билеты начали в декабре 1917 года, в обращении они появились в январе 1918.

Народ не сильно понимал кто такой революция, Керенский, Скоропадский, директория, Махно. Средства расчёта были как правило никем и ничем не обеспеченные. На донских 25 рублях, выпущенных в 1918 году в Ростове-на-Дону, есть такие штемпели: «Деньги Махно гарантируются головой того, кто ихъ принимаетъ».

Яркий пример - Махно, который не аннулировал никакие валюты. Совершенно не важно было, какими деньгами получать дань и взимать контрибуцию: донскими рублями, гетманскими карбованцами или совзнаками. На оригинальных банкнотах махновцы просто ставили свои печати.

наша страна уже переживала мультивалютность, ничего нового. Поставим на долларе тризуб и будет наш Украинский доллар!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)


і які будуть ваші перші три кроки в цььому кейсі
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Corpocrator написав:ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов
Мне кажется что употребление таких сильнодействующих веществ наверняка нарушает какой-нибудь закон.

За руль уж точно лучше не садиться. И ради безопасности окружающих и ради того чтобы потом вдова не рыдала на могиле.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:51

  Hotab написав:Белорусы с начала потрясений продали 15% своих ЗВР, и их запас нынче очень слабенький даже как для 10 миллионной страны.
Что будет,если соседи экономически грохнутся? Как это скажется в Украине?
Или ресурсная педерация нальет им сколько надо и они не упадут?


зараз усі наввипередки хочуть кредатнути Бялорусію
Євросоюз пропонує 1 млрд
рашка - 1.5 млрд :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:56

  Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...

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