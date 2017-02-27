Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.
Вот такое видео в телеграмме Богдана.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:52
Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.
Вот такое видео в телеграмме Богдана.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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