Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.
Вот такое видео в телеграмме Богдана.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:52
Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.
Вот такое видео в телеграмме Богдана.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:15
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:21
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:40
Никакого смысла.
Хотя технически сделать это возможно.
Но это колоссальный подрыв доверия.
Докладываю.
Всего сейчас долларов в обращении $10.5 триллионов.
Из этой суммы налом в разных купюрах за рубежом всего $0.5 трлн. (4,7%)
Всего всех денег в мире $37 трлн.
Всего в инвестициях, деривативах, криптовалютах и т.п. $1.2 квадриллиона.
Подрывать всеобщее доверие к доллару из-за каких то $500 млрд.?
Конгресс одним решением и без всякого рисует пару новых триллионов.
Я вас умоляю.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|