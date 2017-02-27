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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6408640964106411

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:52

Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.

Вот такое видео в телеграмме Богдана. :roll:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:15

  Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)


І навіщо ФРС це робити?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:21

  uaprofi написав:может сказки, а могут в один прекрасный момент просто вывести из оборота сотки и полтиники.
шо тогда?


По-перше, з чого ви це взяли, самі придумали?..
По-друге, чому ви вважаєте банкноту вартістю в 10-15 бігмаків крупною?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:40

  sergey_sryvkin написав:
  Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)


І навіщо ФРС це робити?..


Никакого смысла.
Хотя технически сделать это возможно.
Но это колоссальный подрыв доверия.
Докладываю.
Всего сейчас долларов в обращении $10.5 триллионов.
Из этой суммы налом в разных купюрах за рубежом всего $0.5 трлн. (4,7%)
Всего всех денег в мире $37 трлн.
Всего в инвестициях, деривативах, криптовалютах и т.п. $1.2 квадриллиона.
Подрывать всеобщее доверие к доллару из-за каких то $500 млрд.?
Конгресс одним решением и без всякого рисует пару новых триллионов.
Я вас умоляю. :?
Libo
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