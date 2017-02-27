vitaliian написав:

Поставим на долларе тризуб и будет наш Украинский доллар!

29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен.В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория,22 августа 1919 года Директорией было объявлено, что российские деньги не признаются законными платёжными знаками в УНР, как и все остальные деньги чужих государств. Поэтому в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев,при этом продолжали ходить царские рубли, керенки и местные валюты (например одесские боны). 12 декабря 1917 было принято решение о выпуске в обращение одесских бон — разменных бумажных знаков, которые назвали разменные билеты города Одессы.Знаки были обязательные к приёму во все платежи. Печатать разменные билеты начали в декабре 1917 года, в обращении они появились в январе 1918.Народ не сильно понимал кто такой революция, Керенский, Скоропадский, директория, Махно. Средства расчёта были как правило никем и ничем не обеспеченные. На донских 25 рублях, выпущенных в 1918 году в Ростове-на-Дону, есть такие штемпели: «Деньги Махно гарантируются головой того, кто ихъ принимаетъ».Яркий пример - Махно, который не аннулировал никакие валюты. Совершенно не важно было, какими деньгами получать дань и взимать контрибуцию: донскими рублями, гетманскими карбованцами или совзнаками. На оригинальных банкнотах махновцы просто ставили свои печати.наша страна уже переживала мультивалютность, ничего нового.