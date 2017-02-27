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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:52
Подробно о том, как Зеленский кинул Путина и почему Украину ждёт дефолт.
Вот такое видео в телеграмме Богдана.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:15
Corpocrator написав:
но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)
І навіщо ФРС це робити?..
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:21
uaprofi написав:
может сказки, а могут в один прекрасный момент просто вывести из оборота сотки и полтиники.
шо тогда?
По-перше, з чого ви це взяли, самі придумали?..
По-друге, чому ви вважаєте банкноту вартістю в 10-15 бігмаків крупною?..
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:40
sergey_sryvkin написав: Corpocrator написав:
но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)
І навіщо ФРС це робити?..
Никакого смысла.
Хотя технически сделать это возможно.
Но это колоссальный подрыв доверия.
Докладываю.
Всего сейчас долларов в обращении $10.5 триллионов.
Из этой суммы налом в разных купюрах за рубежом всего $0.5 трлн. (4,7%)
Всего всех денег в мире $37 трлн.
Всего в инвестициях, деривативах, криптовалютах и т.п. $1.2 квадриллиона.
Подрывать всеобщее доверие к доллару из-за каких то $500 млрд.?
Конгресс одним решением и без всякого рисует пару новых триллионов.
Я вас умоляю.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:15
vitaliian написав:
29 апреля 1918 года гетманом Украины был избран П. Скоропадский. При нём была реформирована банковская сеть, а 31 мая 1918 года гетман издал приказ о введении новых бумажных денег — гривен.
В ноябре 1918 года было свергнуто гетманское правительство, а 14 ноября 1918 года в Белой Церкви была создана Украинская Директория,
22 августа 1919 года Директорией было объявлено, что российские деньги не признаются законными платёжными знаками в УНР, как и все остальные деньги чужих государств. Поэтому в Каменец-Подольском Директория выпустила в оборот купюры номиналом в 10, 25, 100, 250 и 1000 карбованцев,
при этом продолжали ходить царские рубли, керенки и местные валюты (например одесские боны). 12 декабря 1917 было принято решение о выпуске в обращение одесских бон — разменных бумажных знаков, которые назвали разменные билеты города Одессы.
Знаки были обязательные к приёму во все платежи. Печатать разменные билеты начали в декабре 1917 года, в обращении они появились в январе 1918.
Народ не сильно понимал кто такой революция, Керенский, Скоропадский, директория, Махно. Средства расчёта были как правило никем и ничем не обеспеченные. На донских 25 рублях, выпущенных в 1918 году в Ростове-на-Дону, есть такие штемпели: «Деньги Махно гарантируются головой того, кто ихъ принимаетъ».
Яркий пример - Махно, который не аннулировал никакие валюты. Совершенно не важно было, какими деньгами получать дань и взимать контрибуцию: донскими рублями, гетманскими карбованцами или совзнаками. На оригинальных банкнотах махновцы просто ставили свои печати.
наша страна уже переживала мультивалютность, ничего нового. Поставим на долларе тризуб и будет наш Украинский доллар!
очень интересно и позновательно.
особенно поставить тризуб.
т.е. Вы предполагаете что в случае отмены или непонятки с долларом в Украине попытаються "спасти" накопления людей в долларах?
т.е. банковские вклады в долларах будут переведены в гривны по курсу, а наличные доллары скорей всего тоже обменяют (но скорей всего будет некое ограничение по количеству).
допустим разрешат каждому гражданину обменять 1000 долларов на гривну
40 млн *1000 дол = 40 млрд долл *28 = 1 трилион 120 млрд новых денег в экономике.
это однозначно вызовет инфляцию.
и тогда пострадают не только держатели иностранных зёленных бумажак, но и обычные граждане которые хранили сбережения в гривнах. т.е. все.
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uaprofi
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 04:28
uaprofi
Ну хватит уже чушь нести, не будет отмены или непонятки с долларом в Украине, ну не будет, от слова совсем, рекомендую привыкнуть к этому факту.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 06:37
uaprofi Видно в понедельник вас мама родила.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:57
uaprofi написав:
т.е. Вы предполагаете что в случае отмены или непонятки с долларом в Украине попытаються "спасти" накопления людей в долларах?
про тризуб на долларе это была шутка. Но всё что выше - серьёзная инфа к размышлению. 30 лет назад никто б не поверил что исчезнет немецкая марка.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 18 вер, 2020 07:59, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 07:57
uaprofi написав:
да происходит непонятка: импорт сокращается, зарубежного туризма практически нет, все расчёты в Украине в гривне, безудержная печать денег Америкой...
а курс понемногу, а растёт! на чём? в чём фундаментальная причина кто меняет гривны на эти зелённые бумажки и зачем?
как писал давно ещё в марте - похоже доллар могут отменить. Шо тогда? Шо будет если у кого доллар будет на тот момент в банках? вернут ли им хоть "облигациями"?
Или таки лучше сейчас брать евро и не парится?
а гривну еще печатают и будут печатать - относительно всего прочего она будет падать.
а в доллар все равно верят.
если доллар навернется - евро тоже будет кирдык, так что это не спасение;)
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Shaman
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:01
Shaman написав:
если доллар навернется - евро тоже будет кирдык, так что это не спасение;)
если доллар навернется - евро взлетит так как она единственная резервная валюта после доллара официально признанная десятками стран.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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