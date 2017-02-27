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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6409641064116412

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:08

  холява написав:
  change_pm написав:
  холява написав:Вы считаете это удачной шуткой ?

Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!

Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:

- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?

І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...


Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ?
Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ?
Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ?
Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??

Код товара какой вы завозите ?
Це не фига не жарт ......
Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите


Вы походу о разных показателях говорите.
change_pm имеет ввиду ROIC. а Вы говорите о наценке. наценка 20-30% в трейдинге - многовато. а вот ROIC может быть - зависит от условий. иначе действительно, зачем вести бизнес?;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:12

  Corpocrator написав:вы вообще в курсе что НБУ реально рассчитывает такой показатель как рЕОК(реальний ефективний обмінний курс) и публикует по нему инфу в своих отчетах?
причем в былые времена, кроме аналитики, реально встречалась и формула рассчета такого показателя как ЕОК(економічно обгрунтований курс)

например тут можете поискать
https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4

пс. по вопросу обнуления бакса - не считаю возможной сколько-нибудь вменяемую дисскусию на сей счет, это выглядит фантасмагоричной жутью, тем не менее, классическая рекомендация для всех инвесторов и хомяков - раскладывать яйца в разные корзины.


пока это еще не в тренде, но нельзя нарушать базовых законов - бесконтрольная печать денег не может продолжаться бесконечно. Даже в США, у которых свои правила. Когда-то это обвалится. Какой это уровень - тут наверное никто не посчитает.
Сейчас вброс долларов носит беспрецедентный характер - такого раньше не было. Чем закончится - увидим.

а то, что ФРС само инициирует - маловероятно, тут согласен.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

То у яку валюту вкладати простому селянинові?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:То у яку валюту вкладати простому селянинові?
земля, недвижимость в польше (в комплекте с гражданством), золото, швейцарские франки.
  Shaman написав:Сейчас вброс долларов носит беспрецедентный характер - такого раньше не было. Чем закончится - увидим.
мировой инфляцией и пузырями.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 вер, 2020 08:16, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:15

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)


І навіщо ФРС це робити?..


Никакого смысла.
Хотя технически сделать это возможно.
Но это колоссальный подрыв доверия.
Докладываю.
Всего сейчас долларов в обращении $10.5 триллионов.
Из этой суммы налом в разных купюрах за рубежом всего $0.5 трлн. (4,7%)
Всего всех денег в мире $37 трлн.
Всего в инвестициях, деривативах, криптовалютах и т.п. $1.2 квадриллиона.
Подрывать всеобщее доверие к доллару из-за каких то $500 млрд.?
Конгресс одним решением и без всякого рисует пару новых триллионов.
Я вас умоляю. :?


а ссылку на источник? :roll: потому что цифры похожи на среднепотолочные.
денежная база - в 2016 была 4 ярда. сейчас хз, нет данных - может и 10, но скорей 6-8 ярдов.
Из них кеша обычно половина, причем большая часть естественно за рубежом.
Вот эти вводные намного ближе к правде :wink:
Shaman
 
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  #<1 ... 6409641064116412
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