Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!
Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:
- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?
І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...
Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ? Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ? Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ? Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??
Код товара какой вы завозите ? Це не фига не жарт ...... Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите
Вы походу о разных показателях говорите. change_pm имеет ввиду ROIC. а Вы говорите о наценке. наценка 20-30% в трейдинге - многовато. а вот ROIC может быть - зависит от условий. иначе действительно, зачем вести бизнес?;)
Corpocrator написав:вы вообще в курсе что НБУ реально рассчитывает такой показатель как рЕОК(реальний ефективний обмінний курс) и публикует по нему инфу в своих отчетах? причем в былые времена, кроме аналитики, реально встречалась и формула рассчета такого показателя как ЕОК(економічно обгрунтований курс)
пс. по вопросу обнуления бакса - не считаю возможной сколько-нибудь вменяемую дисскусию на сей счет, это выглядит фантасмагоричной жутью, тем не менее, классическая рекомендация для всех инвесторов и хомяков - раскладывать яйца в разные корзины.
пока это еще не в тренде, но нельзя нарушать базовых законов - бесконтрольная печать денег не может продолжаться бесконечно. Даже в США, у которых свои правила. Когда-то это обвалится. Какой это уровень - тут наверное никто не посчитает. Сейчас вброс долларов носит беспрецедентный характер - такого раньше не было. Чем закончится - увидим.
а то, что ФРС само инициирует - маловероятно, тут согласен.
Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)
І навіщо ФРС це робити?..
Никакого смысла. Хотя технически сделать это возможно. Но это колоссальный подрыв доверия. Докладываю. Всего сейчас долларов в обращении $10.5 триллионов. Из этой суммы налом в разных купюрах за рубежом всего $0.5 трлн. (4,7%) Всего всех денег в мире $37 трлн. Всего в инвестициях, деривативах, криптовалютах и т.п. $1.2 квадриллиона. Подрывать всеобщее доверие к доллару из-за каких то $500 млрд.? Конгресс одним решением и без всякого рисует пару новых триллионов. Я вас умоляю.
а ссылку на источник? потому что цифры похожи на среднепотолочные. денежная база - в 2016 была 4 ярда. сейчас хз, нет данных - может и 10, но скорей 6-8 ярдов. Из них кеша обычно половина, причем большая часть естественно за рубежом. Вот эти вводные намного ближе к правде
Shaman написав:а ссылку на источник? потому что цифры похожи на среднепотолочные. денежная база - в 2016 была 4 ярда. сейчас хз, нет данных - может и 10, но скорей 6-8 ярдов. Из них кеша обычно половина, причем большая часть естественно за рубежом. Вот эти вводные намного ближе к правде
Corpocrator написав:но завтра ФРС объявит о невалидности всех заграничных наличных долларов...вот это будет реальный армагедец, после которого все известные народные волнения прошлого покажутся утрениками в детсаду)
І навіщо ФРС це робити?..
1.74 трлн бумажных долларов против 75 трлн безналичных долларов Мировой долг (номинированный преимущественно в долларах) равен 275 трлн Мало? Рынок деривативов оценивается от 900 трлн до 1,2 квадриллиона долларов. Это кредитные деньги которых на самом деле не существует. Зачем трогать несчастных 1.74 трлн бумажных долларов?