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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6410641164126413

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:55

  UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap
Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке?
Где очереди в обменки?


Какой-то депутат, один из нескольких сотен что-то сказал, какой смысл об этом говорить.
"Правительство Украины хочет протолкнуть своих нечестных кандидатов"(C), зато старые честно избранные отметились нарушениями законов и уголовными делами против них, а один честно избранный в реестре коррупционеров. У честного навязанного поляка достают из тайников сотни тысяч наличных евро. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliy_berdinskikh написав:А каким боком тут бакс?

Ніяким, панічні депозитчики ж під пудошкою теж грн триматимуть у разі шухеру
З'являються ще й такі статті, що наганяють паніку з дефіциту валюти: "Розслідування АМКУ і вимушене рішення Укрзалізниці може привести до зриву експортних поставок України, що негативно позначиться на всій економіці. АПК – ключовий відправник вантажів залізницею. Частка аграрного експорту в усіх валютних надходженнях в країну складає 40%."
https://24tv.ua/vidmova-vid-grafikovih- ... i_n1417310
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:42

Утренние курсы, 9-32:

Харьков 28.13 - 28.17 (ПОВ, опт).
Чаще всего встречается курс доллара 28.12 - 28.17(18). По сравнению с вечером существенных изменений нет.

Сумы 28.05..28.10 - 28.20
Полтава 28.08..28.10 - 28.17

Официальный курс немного снизился 28.1127 (-0.0068)
Питаю большую надежду, что вот вот появится Сибарит ))
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