UA написав:https://biz.censor.net/news/3220004/deputat_evroparlamenta_zayavila_ob_ugroze_dlya_bezvizovogo_rejima_ukrainy_izza_naznacheniya_glavy_sap Кстати, почему ещё нет паники на валютном рынке? Где очереди в обменки?
Какой-то депутат, один из нескольких сотен что-то сказал, какой смысл об этом говорить. "Правительство Украины хочет протолкнуть своих нечестных кандидатов"(C), зато старые честно избранные отметились нарушениями законов и уголовными делами против них, а один честно избранный в реестре коррупционеров. У честного навязанного поляка достают из тайников сотни тысяч наличных евро.
vitaliy_berdinskikh написав:А каким боком тут бакс?
Ніяким, панічні депозитчики ж під пудошкою теж грн триматимуть у разі шухеру З'являються ще й такі статті, що наганяють паніку з дефіциту валюти: "Розслідування АМКУ і вимушене рішення Укрзалізниці може привести до зриву експортних поставок України, що негативно позначиться на всій економіці. АПК – ключовий відправник вантажів залізницею. Частка аграрного експорту в усіх валютних надходженнях в країну складає 40%." https://24tv.ua/vidmova-vid-grafikovih- ... i_n1417310