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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6410641164126413

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:51

  Shaman написав:
  change_pm написав:
  холява написав:
Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!

Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:

- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?

І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...


Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ?
Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ?
Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ?
Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??

Код товара какой вы завозите ?
Це не фига не жарт ......
Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите


Вы походу о разных показателях говорите.
change_pm имеет ввиду ROIC. а Вы говорите о наценке. наценка 20-30% в трейдинге - многовато. а вот ROIC может быть - зависит от условий. иначе действительно, зачем вести бизнес?;)


Ну , хорошо , раз вы тоже не понимаете , то я попробую ответить.

У "чейнджа ПМ" лежат на депозите деньги под 17 % годовых .

У ,предположим меня , заработок в месяц 6-7 % .
У Меня возможность в любой момент , остановить торговлю , выйти в валюту , поменять валюту на удобную.
КУПИТЬ товар в" провалившихся " валютах (например в рубле).
....... (голосом крота из мультфильма Дюймовочка) а если умножить вот эти 6-7% в месяц
на 6 или 12 ,то можно обнаружить некую часть денег .

Вы можете вот так, при первом шухере прийти в банк и с напыщенным видом заявить о возврате денег ?
Или вот сейчас , когда люди ложили деньги на депозит при курсе 25 за доллар , а сейчас 28,10 и кто знает куда дальше мы пойдем , А МЫ ПОЙДЕМ ...... трахнуть в банке кулаком и сказать отдайте мне с учетом доллара по 25 ???
Я просто могу себе представить несчастных людей которые наблюдают как их деньги и заработок, и без того малый, превращается в пыль .
ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ ?(специально выделено для вас)
И я прошу ВАС , не надо ссылаться на теории , вдруг , а вот так , а если .
Есть жизнь и работа ,которая обусловлена некоторыми факторами , от налоговой и до многого другого.
ВСЕМ Хорошего дня !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:24

Коллеги, вчера была дискуссия когда выплачивают аванс. Так вот, уже много времени прошло - больше 6 лет. Я работал на машиностроительном предприятии (2000+ работающих), аванс был строго 23-го числа. Сегодня списался уточнил - так и осталось (если 23-е припадает на выходные, тогда раньше на день-два).
Харьков, продажа поднялась 28.20 (+ 3 коп.)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про справи на митниці:

Зеленский пошел по простому пути. Он склонен к простым и немедленным решениям, как это было с введением военных отрядов на таможню. Нужны не военные, а оборудование. Ну, поставишь ты военного над головой таможенника – что изменится, если у нас весов нет? После той встречи мы разошлись недовольными друг другом. Президент точно считал: вот Нефьодов, я предложил ему такой план борьбы – собака, отказывается, наверное, в доле с контрабандистами. А я ушел с тем, что вещи, которые я предлагал, не прошли.



Сейчас на таможне – полный хаос. Даже старые таможенники звонят и говорят: такого не было даже во времена Януковича, полная анархия. Центрального управления нет. Таможней руководит человек, который никогда не был таможенником – замдиректора департамента из Минфина. Назначение, которые все связывают в интернете с кланом Романенко-Калетника. Вернулись сотни одиозных таможенников, которых я увольнял. Выгодно это, мне кажется, в первую очередь региональным элитам. И во многом как раз под местные выборы.
https://www.liga.net/politics/interview ... stvennikov

Про перспективи співпраці із Заходом:

Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться

Чтобы злобный Запад в лице четверых экспертов случайно не выбрал в САП честного и неподконтрольного человека, Офис президента добавил в их компанию семерку своих ребят.

Но не совсем своих - Зеленский включил в игру депутатов Медведчука и Коломойского, отдав этим группам четыре кресла.

Теперь необходимый олигархический кворум (7 из 11) есть - можно выбирать добропорядочного человека, который поможет НАБУ гонять коррупционеров! Именно для этого - чтоб избрать кристально чистого борца с коррупцией - люди Медведчука и Коломойского в комиссии. Будут Зеленскому помогать выбирать.

Ну а зачем же еще? Пристегните ремни. Скоро заживем. Больше по ссылке.
https://www.liga.net/politics/articles/ ... znat-utrom

https://www.liga.net/politics/articles/ ... MWVTuVgfnc
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09

После ажиотажного спроса на валюту во вторник, когда с учетом 35 млн. проданых НБУ перевес спроса был 85 млн. дол, рынок понемногу уравновешивается, но перевес спроса остается, судя по анализу ликвидности НБУ вчера ничего не продал, хотя стоял с бидом довольно долго. Кор. счета на высоких уровнях - 63.6 млрд. грн. Так что сегодня интрига сохраняется и по моим расчетам движение курса гривни сегодня как вверх так и вниз равновероятно.

Население, как обычно, при росте курса доллара, начинает понемногу придерживать его продажу.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:У ,предположим меня , заработок в месяц 6-7 %

Ну так було зразу казати, що працюєте під 70%річних!!!
А то включили дурака, що працюєте на рівні депозитних ставок :D

п. с.
А тим часом, найчарівніше місто Лева, вже починає дивувати своїми курсами, навіть, Долярчика :)
10/17
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:14

10:36
На рынке появился Нацбанк с продажей по 28,18. Продавцы тут же поставили "оффера" ниже.

p.s. нерезы -300 млн грн за вчера
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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