холява написав: Якщо ви не заробляєте 20-30% чистими на свій капітал при вкладенні стільких своїх сил і ресурсів, то це ніфіга не жарти!
Я не хочу випитувати вашу дохідність, це не мої справи, але я зовсім не жартую стосовно цього:
- якщо ви заробляєте на рівні гривнедепозита, то може варто робити щось більш ефективніше чи не робити те, що ви робите?
І знову це не мого розума справа, просто привід задуматись...
Вы где видели сейчас заработок 20-30 % ? Вы ,,,,,,,, Извините , пенсионер и начитались романов о бизнесе ? Вы пробовали что то завезти , быть эксклюзивным дилером ? Вы сколько налогов заплатили в этом месяце или вы так поп и з деть ??
Код товара какой вы завозите ? Це не фига не жарт ...... Если вы из квартала 95 , вы сразу говорите
Вы походу о разных показателях говорите. change_pm имеет ввиду ROIC. а Вы говорите о наценке. наценка 20-30% в трейдинге - многовато. а вот ROIC может быть - зависит от условий. иначе действительно, зачем вести бизнес?;)
Ну , хорошо , раз вы тоже не понимаете , то я попробую ответить.
У "чейнджа ПМ" лежат на депозите деньги под 17 % годовых .
У ,предположим меня , заработок в месяц 6-7 % . У Меня возможность в любой момент , остановить торговлю , выйти в валюту , поменять валюту на удобную. КУПИТЬ товар в" провалившихся " валютах (например в рубле). ....... (голосом крота из мультфильма Дюймовочка) а если умножить вот эти 6-7% в месяц на 6 или 12 ,то можно обнаружить некую часть денег .
Вы можете вот так, при первом шухере прийти в банк и с напыщенным видом заявить о возврате денег ? Или вот сейчас , когда люди ложили деньги на депозит при курсе 25 за доллар , а сейчас 28,10 и кто знает куда дальше мы пойдем , А МЫ ПОЙДЕМ ...... трахнуть в банке кулаком и сказать отдайте мне с учетом доллара по 25 ??? Я просто могу себе представить несчастных людей которые наблюдают как их деньги и заработок, и без того малый, превращается в пыль . ВЫ ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ ?(специально выделено для вас) И я прошу ВАС , не надо ссылаться на теории , вдруг , а вот так , а если . Есть жизнь и работа ,которая обусловлена некоторыми факторами , от налоговой и до многого другого. ВСЕМ Хорошего дня !
Коллеги, вчера была дискуссия когда выплачивают аванс. Так вот, уже много времени прошло - больше 6 лет. Я работал на машиностроительном предприятии (2000+ работающих), аванс был строго 23-го числа. Сегодня списался уточнил - так и осталось (если 23-е припадает на выходные, тогда раньше на день-два). Харьков, продажа поднялась 28.20 (+ 3 коп.)
Зеленский пошел по простому пути. Он склонен к простым и немедленным решениям, как это было с введением военных отрядов на таможню. Нужны не военные, а оборудование. Ну, поставишь ты военного над головой таможенника – что изменится, если у нас весов нет? После той встречи мы разошлись недовольными друг другом. Президент точно считал: вот Нефьодов, я предложил ему такой план борьбы – собака, отказывается, наверное, в доле с контрабандистами. А я ушел с тем, что вещи, которые я предлагал, не прошли.
Сейчас на таможне – полный хаос. Даже старые таможенники звонят и говорят: такого не было даже во времена Януковича, полная анархия. Центрального управления нет. Таможней руководит человек, который никогда не был таможенником – замдиректора департамента из Минфина. Назначение, которые все связывают в интернете с кланом Романенко-Калетника. Вернулись сотни одиозных таможенников, которых я увольнял. Выгодно это, мне кажется, в первую очередь региональным элитам. И во многом как раз под местные выборы. https://www.liga.net/politics/interview ... stvennikov
Про перспективи співпраці із Заходом:
Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомниться
Чтобы злобный Запад в лице четверых экспертов случайно не выбрал в САП честного и неподконтрольного человека, Офис президента добавил в их компанию семерку своих ребят.
Но не совсем своих - Зеленский включил в игру депутатов Медведчука и Коломойского, отдав этим группам четыре кресла.
Теперь необходимый олигархический кворум (7 из 11) есть - можно выбирать добропорядочного человека, который поможет НАБУ гонять коррупционеров! Именно для этого - чтоб избрать кристально чистого борца с коррупцией - люди Медведчука и Коломойского в комиссии. Будут Зеленскому помогать выбирать.
После ажиотажного спроса на валюту во вторник, когда с учетом 35 млн. проданых НБУ перевес спроса был 85 млн. дол, рынок понемногу уравновешивается, но перевес спроса остается, судя по анализу ликвидности НБУ вчера ничего не продал, хотя стоял с бидом довольно долго. Кор. счета на высоких уровнях - 63.6 млрд. грн. Так что сегодня интрига сохраняется и по моим расчетам движение курса гривни сегодня как вверх так и вниз равновероятно.
Население, как обычно, при росте курса доллара, начинает понемногу придерживать его продажу.
холява написав:У ,предположим меня , заработок в месяц 6-7 %
Ну так було зразу казати, що працюєте під 70%річних!!! А то включили дурака, що працюєте на рівні депозитних ставок
п. с. А тим часом, найчарівніше місто Лева, вже починає дивувати своїми курсами, навіть, Долярчика 10/17
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!