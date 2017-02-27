Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:39

Зеленский пошел по простому пути. Он склонен к простым и немедленным решениям, как это было с введением военных отрядов на таможню. Нужны не военные, а оборудование. Ну, поставишь ты военного над головой таможенника – что изменится, если у нас весов нет? После той встречи мы разошлись недовольными друг другом. Президент точно считал: вот Нефьодов, я предложил ему такой план борьбы – собака, отказывается, наверное, в доле с контрабандистами. А я ушел с тем, что вещи, которые я предлагал, не прошли.Сейчас на таможне – полный хаос. Даже старые таможенники звонят и говорят: такого не было даже во времена Януковича, полная анархия. Центрального управления нет. Таможней руководит человек, который никогда не был таможенником – замдиректора департамента из Минфина. Назначение, которые все связывают в интернете с кланом Романенко-Калетника. Вернулись сотни одиозных таможенников, которых я увольнял. Выгодно это, мне кажется, в первую очередь региональным элитам. И во многом как раз под местные выборы.Зеленский, Медведчук и Коломойский выберут главу САП. Запад требует опомнитьсяЧтобы злобный Запад в лице четверых экспертов случайно не выбрал в САП честного и неподконтрольного человека, Офис президента добавил в их компанию семерку своих ребят.Но не совсем своих - Зеленский включил в игру депутатов Медведчука и Коломойского, отдав этим группам четыре кресла.Теперь необходимый олигархический кворум (7 из 11) есть - можно выбирать добропорядочного человека, который поможет НАБУ гонять коррупционеров! Именно для этого - чтоб избрать кристально чистого борца с коррупцией - люди Медведчука и Коломойского в комиссии. Будут Зеленскому помогать выбирать.Ну а зачем же еще? Пристегните ремни. Скоро заживем. Больше по ссылке.