Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:14

10:36

На рынке появился Нацбанк с продажей по 28,18. Продавцы тут же поставили "оффера" ниже.



p.s. нерезы -300 млн грн за вчера

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.