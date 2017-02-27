Коллеги, вчера была дискуссия когда выплачивают аванс. Так вот, уже много времени прошло - больше 6 лет. Я работал на машиностроительном предприятии (2000+ работающих), аванс был строго 23-го числа. Сегодня списался уточнил - так и осталось (если 23-е припадает на выходные, тогда раньше на день-два). Харьков, продажа поднялась 28.20 (+ 3 коп.)
После ажиотажного спроса на валюту во вторник, когда с учетом 35 млн. проданых НБУ перевес спроса был 85 млн. дол, рынок понемногу уравновешивается, но перевес спроса остается, судя по анализу ликвидности НБУ вчера ничего не продал, хотя стоял с бидом довольно долго. Кор. счета на высоких уровнях - 63.6 млрд. грн. Так что сегодня интрига сохраняется и по моим расчетам движение курса гривни сегодня как вверх так и вниз равновероятно.
Население, как обычно, при росте курса доллара, начинает понемногу придерживать его продажу.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.09.2020..................28,1695 Доллар прибавил более 5 копеек. Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 3 копейки и на полчаса уравновесились. Потом, судя по сообщениям участников рынка, регулятор всех напугал, изобразив интервенцию, и котировки стали медленно снижаться. К 12 опустились на 1.5 копейки. Сопоставляя графики, можно предположить, что именно выход НБУ незадолго до 11 дал старт торгам, до этого участники выжидали. Справочный курс встретили котировками 28.1550 - 28.1750, что на 1.5 копейки выше открытия.
Анализ ликвидности показывает покупку Нацбанком около полумиллиона, но поверить в это тяжело. Скорее всего, в статистику затесался мелкий своп. Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Прибавку дали операции казначейства и небольшое увеличение объема суточных сертификатов. Сопротивлялась росту наличка.
В среду, после аномального всплеска во вторник, объем валютного рынка снизился до привычных в последнее время значений с 538.1 до 405.9 млн. Чисток предложение составило около 390 млн. Объемы клиентских операций также сократились, спрос существенно превышал предложение.