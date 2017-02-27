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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6408640964106411

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 285
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
141
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:24

Коллеги, вчера была дискуссия когда выплачивают аванс. Так вот, уже много времени прошло - больше 6 лет. Я работал на машиностроительном предприятии (2000+ работающих), аванс был строго 23-го числа. Сегодня списался уточнил - так и осталось (если 23-е припадает на выходные, тогда раньше на день-два).
Харьков, продажа поднялась 28.20 (+ 3 коп.)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:09

После ажиотажного спроса на валюту во вторник, когда с учетом 35 млн. проданых НБУ перевес спроса был 85 млн. дол, рынок понемногу уравновешивается, но перевес спроса остается, судя по анализу ликвидности НБУ вчера ничего не продал, хотя стоял с бидом довольно долго. Кор. счета на высоких уровнях - 63.6 млрд. грн. Так что сегодня интрига сохраняется и по моим расчетам движение курса гривни сегодня как вверх так и вниз равновероятно.

Население, как обычно, при росте курса доллара, начинает понемногу придерживать его продажу.

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VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:14

10:36
На рынке появился Нацбанк с продажей по 28,18. Продавцы тут же поставили "оффера" ниже.

p.s. нерезы -300 млн грн за вчера
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:07

  Moneta написав:
p.s. нерезы -300 млн грн за вчера


откуда инфа?
Mustang
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:17

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.09.2020..................28,1695
Доллар прибавил более 5 копеек.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 3 копейки и на полчаса уравновесились. Потом, судя по сообщениям участников рынка, регулятор всех напугал, изобразив интервенцию, и котировки стали медленно снижаться. К 12 опустились на 1.5 копейки. Сопоставляя графики, можно предположить, что именно выход НБУ незадолго до 11 дал старт торгам, до этого участники выжидали.
Справочный курс встретили котировками 28.1550 - 28.1750, что на 1.5 копейки выше открытия.

Анализ ликвидности показывает покупку Нацбанком около полумиллиона, но поверить в это тяжело. Скорее всего, в статистику затесался мелкий своп.
Остатки на коррсчетах незначительно выросли. Прибавку дали операции казначейства и небольшое увеличение объема суточных сертификатов. Сопротивлялась росту наличка.

В среду, после аномального всплеска во вторник, объем валютного рынка снизился до привычных в последнее время значений с 538.1 до 405.9 млн. Чисток предложение составило около 390 млн. Объемы клиентских операций также сократились, спрос существенно превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:50

28.05-28.10/28.15-28.20

праздники праздниками, а работать приходится :(
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый день .
Зирка 28.10-28.18
ФортЭчная 28.10-28.20
Театр Магара (Эдик )28.10-28.30
Всем Хорошего окончания недели .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:13

Сибарит - появился смысл снова просматривать ветку.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:57

Запоріжжя 28.10-28.15/28.23-28.25
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:06

  гуляйполе написав:Запоріжжя 28.10-28.15/28.23-28.25

Нда.. в Харькове тоже появился прием 28.15, в Полтаве не сильно отстает - 28.13
Patrick
 
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