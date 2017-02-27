Нажмите на "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амотризаційною вартістю" под "Корисні посилання", это файл в Экселе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:28
Mustang
Нажмите на "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амотризаційною вартістю" под "Корисні посилання", это файл в Экселе.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наскільки пригадую, у вересні мало бути погашення валютного займу, чи не найбільше цього року.
Воно пройшло?
Можливо, з цим погашенням і пов"язаний загончик на 28+?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:18
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:20
Днів 10 тому погасили 2 млрд баксів.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сравнил курс гривны к трем валютам - нашим достаточно крупным торговым партнерам: Белоруси, Турции и России. Суммарно на эти страны приходится 14% нашего экспорта и 18% импорта в текущем году. Взял курсы 2013 года (когда доллар был по ) и курс на данный момент.
В отношении белорусского рубля гривна стала немного слабее. За 1 рубль надо было отдать 9,4 гривны, а сейчас 10,7.
В отношении лиры гривна укрепилась. За 1 лиру надо было отдать 4,45 гривны, а теперь только 3,72.
К рос. рубля ослабла сильнее, чем к белорусскому. Он стоил 26 наших копеек, а теперь 37.
Замечу, что все три эти валюты в августе активно дешевели, и к гривне в том числе. Пробуем догнать?
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