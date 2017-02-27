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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6409641064116412

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:28

Mustang
https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills
Нажмите на "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амотризаційною вартістю" под "Корисні посилання", это файл в Экселе.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наскільки пригадую, у вересні мало бути погашення валютного займу, чи не найбільше цього року.

Воно пройшло?

Можливо, з цим погашенням і пов"язаний загончик на 28+?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:18

  flyman написав:Наскільки пригадую, у вересні мало бути погашення валютного займу, чи не найбільше цього року.

Воно пройшло?

Можливо, з цим погашенням і пов"язаний загончик на 28+?


Тоже интересно.
Если уже произошло, то через неделю встретим 27.5
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:20

  Captain Obvious написав:
  flyman написав:Наскільки пригадую, у вересні мало бути погашення валютного займу, чи не найбільше цього року.

Воно пройшло?

Можливо, з цим погашенням і пов"язаний загончик на 28+?


Тоже интересно.
Если уже произошло, то через неделю встретим 27.5

Днів 10 тому погасили 2 млрд баксів.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сравнил курс гривны к трем валютам - нашим достаточно крупным торговым партнерам: Белоруси, Турции и России. Суммарно на эти страны приходится 14% нашего экспорта и 18% импорта в текущем году. Взял курсы 2013 года (когда доллар был по 8)) и курс на данный момент.
В отношении белорусского рубля гривна стала немного слабее. За 1 рубль надо было отдать 9,4 гривны, а сейчас 10,7.
В отношении лиры гривна укрепилась. За 1 лиру надо было отдать 4,45 гривны, а теперь только 3,72.
К рос. рубля ослабла сильнее, чем к белорусскому. Он стоил 26 наших копеек, а теперь 37.
Замечу, что все три эти валюты в августе активно дешевели, и к гривне в том числе. Пробуем догнать?
https://novo.od.ua/
Волк
 
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  #<1 ... 6409641064116412
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