Нажмите на "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амотризаційною вартістю" под "Корисні посилання", это файл в Экселе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:28
Mustang
Нажмите на "ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амотризаційною вартістю" под "Корисні посилання", это файл в Экселе.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наскільки пригадую, у вересні мало бути погашення валютного займу, чи не найбільше цього року.
Воно пройшло?
Можливо, з цим погашенням і пов"язаний загончик на 28+?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:18
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:20
Днів 10 тому погасили 2 млрд баксів.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сравнил курс гривны к трем валютам - нашим достаточно крупным торговым партнерам: Белоруси, Турции и России. Суммарно на эти страны приходится 14% нашего экспорта и 18% импорта в текущем году. Взял курсы 2013 года (когда доллар был по ) и курс на данный момент.
В отношении белорусского рубля гривна стала немного слабее. За 1 рубль надо было отдать 9,4 гривны, а сейчас 10,7.
В отношении лиры гривна укрепилась. За 1 лиру надо было отдать 4,45 гривны, а теперь только 3,72.
К рос. рубля ослабла сильнее, чем к белорусскому. Он стоил 26 наших копеек, а теперь 37.
Замечу, что все три эти валюты в августе активно дешевели, и к гривне в том числе. Пробуем догнать?
https://novo.od.ua/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:06
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................18.09.2020...............21.09.2020
дата розрахунку......................17.09.2020...............18.09.2020
Євро........................................33,1744....................33,3456
Долар США.............................28,1127....................28,1718
После полудня прибавили четверть копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Наскоро хлебнув кофе, выросли на 3 копейки и на полчаса уравновесились. Потом, судя по сообщениям участников рынка, регулятор всех напугал, изобразив интервенцию, и котировки стали медленно снижаться. К 12 опустились на 1.5 копейки. Сопоставляя графики, можно предположить, что именно выход НБУ незадолго до 11 дал старт торгам, до этого участники выжидали.
Справочный курс встретили котировками 28.1550 - 28.1750, что на 1.5 копейки выше открытия.
После 12 концепция снова поменялась - выросли на 1.5 копейки до уровня утреннего максимума. После затянувшегося обеда прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.1750 - 28.1950. За день прибавили 3.5 копейки относительно открытия и 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Активная часть сессии прошла достаточно спокойно. По свидетельствам очевидцев, под конец торгов образовался небольшой дефицит валюты, который НБУ покрыл скромной интервенцией.
Этот день в истории:
2019 - 24.6699 (-10) +351
2018 - 28.1510 (+3) +2
2017 - 26.1807 (-4)
2016 - 25.9011 (-30)
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:39
Межбанк
14:56
На рынке не осталось никого ниже "оффера" Нацбанка. Покупатели начали активно брать у него.
Нацбанк продал 20 млн. долларов по 28.18 и ушел.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:06
По итогам второго квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,5 миллиарда долларов, а с начала года - на 1,1 миллиарда.
Об этом говорится в данных Национального банка.
По отношению к ВВП госдолг увеличился с 75,7% на конец I квартала до 78,8%. В начале года этот показатель составлял 78,6%.
Отмечается, что рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на 1,4 млрд долларов и частного сектора на 1,1 млрд долларов до 69,9 млрд долларов. Это составляет 44,8% от ВВП.
Внешние обязательства выросли за счет получения транша МВФ в размере 2,1 млрд долларов и финансирования от ЕС 0,6 млрд долларов. В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на 1,4 млрд долларов.
Внешний долг Национального банка во II квартале 2020 года уменьшился на 54 млн долларов за счет курсовых изменений и на конец квартала составил 6,9 млрд долларов.
Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев, уменьшились на 1,2 млрд долларов до 4,5 млрд долларов.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:18
Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
Попередня оцінка, оприлюднена в серпні, була аналогічною. Падіння ВВП в першому кварталі 2020 року становило 1,3%.
Реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року.
Номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року становив 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хороший денек был .
Начитался последних сообщений .
,,,,,Если вы пытаетесь на квадратную урну надеть круглую крышку ,значит это понедельник .
А если у вас начинает получаться значит это пятница (С).
"В понедельник камнем вниз "
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