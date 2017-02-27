Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:24

За неделю 14 -18.09.2020 НБУ продал на МБ 71 млн.

Ничего не покупал (я утром правильно не поверил анализу ликвидности).

Все интервенции осуществлялись методом единого курса.



Очень приблизительно по дням:

- понедельник - 0;

- вторник - 35;

- среда - 16;

- четверг - 0;

- пятница - 20.



С начала года чистая покупка составила 1146.6 млн.



Последнее время у меня складывается впечатление, что поведение НБУ на рынке немного изменилось.

Общая стратегия осталась в пределах давно декларируемого сглаживания колебаний, но в тактике есть нюансы.

С одной стороны, попытки выполнить план по покупкам стали более настойчивыми. Выкуп начинается при малейшем движении вниз. Это может быть как попыткой немного ослабить гривну, так следствием общего изменения стиля руководства.

С другой стороны, интервенции по сдерживанию роста также стали более агрессивными. Похоже, пересмотрены критерии резкости колебаний.

Из положительного стоит отметить более осмысленный характер интервенций. Они все чаще становятся превентивными. Например, сегодня офер НБУ был выставлен в начале торгов, а сработал только перед их окончанием. Рост на достаточно длинном промежутке времени выглядит равномерным. Не уверен, что столь жесткое регулирование можно считать правильным, но с поставленной задачей справляются красиво.