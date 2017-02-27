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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6411641264136414>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:29

  s0v7a написав:

Вітаюсь совсіма.

Може мені хто-небудь розтлумачити, навіщо повертають ПДВ експортерам?

Вони що, за собівартістю продають щось на експорт, без додаткової вартості?
Тобто - розбазарюють Державу задарма?

Чи то пороблено для підримки експорту?

:oops: :oops: :oops:

ВО

Хай щастить!

Писать тут можно долго и занудно, но самым правильным будет ответ: "Так делают все".
Общемировая традиция.
НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж. Его все взимают при импорте и возвращают при экспорте. Если перестать возвращать, наш экспорт будет обложен этим налогом дважды с понятной перспективой для кокурентоспособности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:47

  Сибарит написав:НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж. Его все взимают при импорте и возвращают при экспорте. Если перестать возвращать, наш экспорт будет обложен этим налогом дважды с понятной перспективой для кокурентоспособности.


НДС нужно отменять, а не перестать возвращать. Тогда и цены снизятся и производство глядишь начнет восстанавливаться.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  VALONI написав:Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна
............................
Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться,

Помогаю :)
Обратите внимание на самую последнюю строчку в анализе ликвидности:
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2020 по 10.10.2020 52 692

Это минимально допустимое с точки зрения банковского надзора среднее значение остатков на коррсчетах за указанный период. Т.о. не все факторы, влияющие на состояние коррсчетов относятся к экономическому фундаменту. Это еще больше затрудняет угадываени курса по ликвидности.

Отслеживание ликвидности - это, в текущих условиях, больше дань традиции, чем необходимость. Влияние этого фактора на курс очень опосредованно. Во времена недостаточной ликвидности его нужно было учитывать, а сейчас просто сохраняем навыки, ожидая повторения периода недостатка
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:11

  Волк написав:Сравнил курс гривны к трем валютам - нашим достаточно крупным торговым партнерам: Белоруси, Турции и России. Суммарно на эти страны приходится 14% нашего экспорта и 18% импорта в текущем году. Взял курсы 2013 года (когда доллар был по 8)) и курс на данный момент.
В отношении белорусского рубля гривна стала немного слабее. За 1 рубль надо было отдать 9,4 гривны, а сейчас 10,7.
В отношении лиры гривна укрепилась. За 1 лиру надо было отдать 4,45 гривны, а теперь только 3,72.
К рос. рубля ослабла сильнее, чем к белорусскому. Он стоил 26 наших копеек, а теперь 37.
Замечу, что все три эти валюты в августе активно дешевели, и к гривне в том числе. Пробуем догнать?

на рахунок цілющого девалу, це до хперта зРадіо
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:20

  flyman написав:на рахунок цілющого девалу, це до хперта зРадіо


Не девала, а количественного смягчения - выбирайте слова, сударь :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:24

Результаты интервенций за неделю

За неделю 14 -18.09.2020 НБУ продал на МБ 71 млн.
Ничего не покупал (я утром правильно не поверил анализу ликвидности).
Все интервенции осуществлялись методом единого курса.

Очень приблизительно по дням:
- понедельник - 0;
- вторник - 35;
- среда - 16;
- четверг - 0;
- пятница - 20.

С начала года чистая покупка составила 1146.6 млн.

Последнее время у меня складывается впечатление, что поведение НБУ на рынке немного изменилось.
Общая стратегия осталась в пределах давно декларируемого сглаживания колебаний, но в тактике есть нюансы.
С одной стороны, попытки выполнить план по покупкам стали более настойчивыми. Выкуп начинается при малейшем движении вниз. Это может быть как попыткой немного ослабить гривну, так следствием общего изменения стиля руководства.
С другой стороны, интервенции по сдерживанию роста также стали более агрессивными. Похоже, пересмотрены критерии резкости колебаний.
Из положительного стоит отметить более осмысленный характер интервенций. Они все чаще становятся превентивными. Например, сегодня офер НБУ был выставлен в начале торгов, а сработал только перед их окончанием. Рост на достаточно длинном промежутке времени выглядит равномерным. Не уверен, что столь жесткое регулирование можно считать правильным, но с поставленной задачей справляются красиво.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:39

  zРадио написав:
  flyman написав:на рахунок цілющого девалу, це до хперта зРадіо


Не девала, а количественного смягчения - выбирайте слова, сударь :mrgreen:

так смягченіє у нас по жостчє чим в зайчиків і деревляних, а от какакурт ліру - тре лідера тіпа Ердогана з армовіром, то й з ПА8 робить ПА32, а хто не взяв ПА12 той пожалів.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 18 вер, 2020 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:40

  zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...
Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said
https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0

А эти доли процента играют какую-нибудь роль?
С учетом того, что расчет инфляции с такой точностью не имеет смысла (имхо).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:42

  Starikan написав:
  zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...
Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said
https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0

А эти доли процента играют какую-нибудь роль?
С учетом того, что расчет инфляции с такой точностью не имеет смысла (имхо).

німецька педантичність
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:46

  Starikan написав:
  zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса...
Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said
https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0

А эти доли процента играют какую-нибудь роль?
С учетом того, что расчет инфляции с такой точностью не имеет смысла (имхо).


ну большинству спекулянтов, трейдеров, инвесторов и просто барыг важны тренды и стрелочки вниз / вверх, а на сколько вниз / вверх - это особо и не важно :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 18 вер, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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