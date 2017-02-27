Ціни може й знизяться, але всі, хто отримує зарплатню з бюджету (а це половина працюючих в країні) зіткнуться з тим, що бюджет на третину схуднув.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:51
Ціни може й знизяться, але всі, хто отримує зарплатню з бюджету (а це половина працюючих в країні) зіткнуться з тим, що бюджет на третину схуднув.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56
а ті що отримують фіктивні повернення ПДВ?
в прогресивному США є податок на продаж, ПДВ нема.
на скільки я зрозумів, ПДВ, це податок на споживання, для частини золотого мільярда в Європі, такий собі лівацький проект, щоб богаті платили.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:00
Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) / 18-40:
Харьков 28.17 - 28.22 (утром 28.13 - 28.17),
ровные курсы, спред 5-6 копеек
Сумы 28.10 - 28.20 (28.10 - 28.20),
на удивление ничего не изменилось, розничный курс 28.00 - 28.30
Полтава 28.14 - 28.23 (28.10 - 28.17), розничный курс 28.10 - 28.25
Удивил сегодня бегемот, который при общем росте курса снизил сегодня прием до 27.85. Превентивные меры перед выходными? Другие два госа: один из которого "вышел" нынешний глава НБУ (в народе КЕШ), другой который Эксим - более дружественные с курсом приема (28 ровно). Почему так..
Всем хороших выходных )
|