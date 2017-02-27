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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6411641264136414

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:51

  Амвросий написав:
  Сибарит написав:НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж.


НДС нужно отменять, а не перестать возвращать. Тогда и цены снизятся и производство глядишь начнет восстанавливаться.


Ціни може й знизяться, але всі, хто отримує зарплатню з бюджету (а це половина працюючих в країні) зіткнуться з тим, що бюджет на третину схуднув.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:56

  sergey_sryvkin написав:
  Амвросий написав:
  Сибарит написав:НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж.


НДС нужно отменять, а не перестать возвращать. Тогда и цены снизятся и производство глядишь начнет восстанавливаться.


Ціни може й знизяться, але всі, хто отримує зарплатню з бюджету (а це половина працюючих в країні) зіткнуться з тим, що бюджет на третину схуднув.

а ті що отримують фіктивні повернення ПДВ?
в прогресивному США є податок на продаж, ПДВ нема.

на скільки я зрозумів, ПДВ, це податок на споживання, для частини золотого мільярда в Європі, такий собі лівацький проект, щоб богаті платили.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:00

Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) / 18-40:

Харьков 28.17 - 28.22 (утром 28.13 - 28.17),
ровные курсы, спред 5-6 копеек

Сумы 28.10 - 28.20 (28.10 - 28.20),
на удивление ничего не изменилось, розничный курс 28.00 - 28.30

Полтава 28.14 - 28.23 (28.10 - 28.17), розничный курс 28.10 - 28.25

Удивил сегодня бегемот, который при общем росте курса снизил сегодня прием до 27.85. Превентивные меры перед выходными? Другие два госа: один из которого "вышел" нынешний глава НБУ (в народе КЕШ), другой который Эксим - более дружественные с курсом приема (28 ровно). Почему так..

Всем хороших выходных )
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:30

  Сибарит написав:
  VALONI написав:Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна
............................
Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться,

Помогаю :)
Обратите внимание на самую последнюю строчку в анализе ликвидности:
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2020 по 10.10.2020 52 692

Это минимально допустимое с точки зрения банковского надзора среднее значение остатков на коррсчетах за указанный период. Т.о. не все факторы, влияющие на состояние коррсчетов относятся к экономическому фундаменту. Это еще больше затрудняет угадываени курса по ликвидности.

Отслеживание ликвидности - это, в текущих условиях, больше дань традиции, чем необходимость. Влияние этого фактора на курс очень опосредованно. Во времена недостаточной ликвидности его нужно было учитывать, а сейчас просто сохраняем навыки, ожидая повторения периода недостатка


Вы мне помогли разобраться по многим вопросам, за что Большое Спасибо, я всегда ставлю плюсики. :D
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:50

Киев Виктория евро
33.10 - 33.29
С евроналичкой были проблемы под вечер
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:14

  Амвросий написав:
  Сибарит написав:НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж. Его все взимают при импорте и возвращают при экспорте. Если перестать возвращать, наш экспорт будет обложен этим налогом дважды с понятной перспективой для кокурентоспособности.
НДС нужно отменять, а не перестать возвращать. Тогда и цены снизятся и производство глядишь начнет восстанавливаться.
В 2019
Зібрали ПДВ_____ - 241 млрд з внутрішніх виробників
Відшкодували_____ -152 млрд
Зібрали з імпорту- 312 млрд
Якщо ПДВ відмінити - звідкись додатково треба взяти 401 млрд в рік
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:36

  flyman написав:
  sergey_sryvkin написав:
Ціни може й знизяться, але всі, хто отримує зарплатню з бюджету (а це половина працюючих в країні) зіткнуться з тим, що бюджет на третину схуднув.

а ті що отримують фіктивні повернення ПДВ?
в прогресивному США є податок на продаж, ПДВ нема.

на скільки я зрозумів, ПДВ, це податок на споживання, для частини золотого мільярда в Європі, такий собі лівацький проект, щоб богаті платили.


с введением электронного администрирования НДС в 2016 тема фиктивного возмещения сильно уменьшилась, если вообще не исчезла;)
Shaman
 
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