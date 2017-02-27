Удивил сегодня бегемот, который при общем росте курса снизил сегодня прием до 27.85. Превентивные меры перед выходными? Другие два госа: один из которого "вышел" нынешний глава НБУ (в народе КЕШ), другой который Эксим - более дружественные с курсом приема (28 ровно). Почему так..
VALONI написав:Надо смотреть на потоки денег, используя информацию из всех ресурсов возможных, а также планируемые события ну и конечно эмоциональный фон. Например, дисбаланс в недельных депо-сертификатах очень хороший индикатор, если в большой плюс ликвидности, значит для чего то гривна нужна ............................ Я вообще-то расчитывал что на форуме мне помогут с этим детальнее разобраться,
Помогаю Обратите внимание на самую последнюю строчку в анализе ликвидности:
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.09.2020 по 10.10.2020 52 692
Это минимально допустимое с точки зрения банковского надзора среднее значение остатков на коррсчетах за указанный период. Т.о. не все факторы, влияющие на состояние коррсчетов относятся к экономическому фундаменту. Это еще больше затрудняет угадываени курса по ликвидности.
Отслеживание ликвидности - это, в текущих условиях, больше дань традиции, чем необходимость. Влияние этого фактора на курс очень опосредованно. Во времена недостаточной ликвидности его нужно было учитывать, а сейчас просто сохраняем навыки, ожидая повторения периода недостатка
Вы мне помогли разобраться по многим вопросам, за что Большое Спасибо, я всегда ставлю плюсики.
Сибарит написав:НДС - это, по сути, очень хитро навороченный налог с продаж. Его все взимают при импорте и возвращают при экспорте. Если перестать возвращать, наш экспорт будет обложен этим налогом дважды с понятной перспективой для кокурентоспособности.
НДС нужно отменять, а не перестать возвращать. Тогда и цены снизятся и производство глядишь начнет восстанавливаться.
В 2019 Зібрали ПДВ_____ - 241 млрд з внутрішніх виробників Відшкодували_____ -152 млрд Зібрали з імпорту- 312 млрд Якщо ПДВ відмінити - звідкись додатково треба взяти 401 млрд в рік
zРадио написав:Еврозона вошла в зону дефляции, вопреки гигантскому росту денежного предложения, что является верным признаком системного кризиса... Inflation in the 19 countries sharing the euro fell 0.4% month-on-month in August for a -0.2% year-on-year decline, Eurostat said https://www.reuters.com/article/us-euro ... 681AE?il=0
А эти доли процента играют какую-нибудь роль? С учетом того, что расчет инфляции с такой точностью не имеет смысла (имхо).
ну большинству спекулянтов, трейдеров, инвесторов и просто барыг важны тренды и стрелочки вниз / вверх, а на сколько вниз / вверх - это особо и не важно
Конкретно в случае CPI, да еще и столь огромного рынка как Еврозона - да, за каждым пипсом стоит гигантская экономическая предпосылка и следствие. Ничего общего со статистической погрешностью динамика этого показателя не имеет
Капитализм - экономическая система предполагающая получение прибыли (процента) на вложенный капитал. Но как назвать экономическую систему, где невозможно это условие ? На данный момент существует перепроизводство реального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене. Инфляции нет, т.к. инфляция создаётся не печатанием денег, а нехваткой товаров. Тупик капитализма.