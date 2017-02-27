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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:14
andrein написав:
ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
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Zebra
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:23
Zebra написав: andrein написав:
ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
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andrein
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