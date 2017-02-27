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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6412641364146415

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:23

  Zebra написав:
  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.


Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:46

все простіше - гібридна війна, зельоніє человєчкі :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:17

  andrein написав:
  Zebra написав:
  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.


Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)

поэтому сейчас появился коронавирус со всеми вытекающими последствиями
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