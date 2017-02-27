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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:14
andrein написав:
ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:23
Zebra написав: andrein написав:
ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 10:17
andrein написав: Zebra написав: andrein написав:
ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
поэтому сейчас появился коронавирус со всеми вытекающими последствиями
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:12
А что тут за флуд развели?
По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 вер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 вер, 2020 12:38
Yuri_61 написав:
А что тут за флуд развели?
По теме ветки: имхо, доляр после 25 камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики
Здравствуйте !
По теме ветки , я думаю сейчас бы по 27 все, все бы выкупили и еще просили .
Не по теме : самогон настаивали на порошке Лотос или Ариэль ?
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Додано: Суб 19 вер, 2020 13:58
Yuri_61 написав:
А что тут за флуд развели?
По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики
А сейчас что мешает курсу 27 и почему это что-то исчезнет 25-го?
Да, и почему 27, если "все знают" что правильный курс 24.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Суб 19 вер, 2020 14:24
Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((
Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет.
До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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