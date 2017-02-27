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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6413641464156416>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:23

  Zebra написав:
  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.


Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:46

все простіше - гібридна війна, зельоніє человєчкі :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:17

  andrein написав:
  Zebra написав:
  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.


Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)

поэтому сейчас появился коронавирус со всеми вытекающими последствиями
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что тут за флуд развели?

По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 вер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:38

  Yuri_61 написав:А что тут за флуд развели?

По теме ветки: имхо, доляр после 25 камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики


Здравствуйте !
По теме ветки , я думаю сейчас бы по 27 все, все бы выкупили и еще просили .

Не по теме : самогон настаивали на порошке Лотос или Ариэль ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:58

  Yuri_61 написав:А что тут за флуд развели?

По теме ветки: имхо, доляр после 25 октября камушком вниз до 27.00, так как
ЗВР сказочно велики

А сейчас что мешает курсу 27 и почему это что-то исчезнет 25-го?

Да, и почему 27, если "все знают" что правильный курс 24.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((

Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет.
До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:53

  somilitark написав:До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.


В августе тоже как минимум 5 млрд грн НДС недокомпенсировали (по бенчу компенсации / сборы).

Самым эффективным триггером реальной динамики, ИМХО, является собираемость ЕСВ - прямого налога с зарплат, т.е. текущих и будущих расходов населения, обеспечивающих большинство и остальных сборов в бюджет (НДС, акцизов и пошлин).

Так вот с ЕСВ все уже в августе печально - его сборы вернулись на уровень апреля 22,6 млрд против 24,4 в июле и 25,2 в июне.

Если данные казначейства по общим сборам не коррелируют в динамике со сборами ЕСВ (что мы в августе и наблюдаем), значит там много неорганики, которая либо в ближайшем будущем сдуется, либо является эмиссионным доходом с предсказуемыми последствиями...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 86097.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:10

  andrein написав:
  Zebra написав:
  andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене.
Инфляции нет, т.к. инфляц


Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.


Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)

Вставлю свої 5 копійок :)

На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму... :)

Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.

Смеха така:
- друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга.
- через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ.
- вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.

Це все стосується великих підприємств традиційної економіки.
Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!
change_pm
 
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