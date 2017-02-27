andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене. Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене. Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене. Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
поэтому сейчас появился коронавирус со всеми вытекающими последствиями
Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((
Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет. До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС. В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС. В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
В августе тоже как минимум 5 млрд грн НДС недокомпенсировали (по бенчу компенсации / сборы).
Самым эффективным триггером реальной динамики, ИМХО, является собираемость ЕСВ - прямого налога с зарплат, т.е. текущих и будущих расходов населения, обеспечивающих большинство и остальных сборов в бюджет (НДС, акцизов и пошлин).
Так вот с ЕСВ все уже в августе печально - его сборы вернулись на уровень апреля 22,6 млрд против 24,4 в июле и 25,2 в июне.
Если данные казначейства по общим сборам не коррелируют в динамике со сборами ЕСВ (что мы в августе и наблюдаем), значит там много неорганики, которая либо в ближайшем будущем сдуется, либо является эмиссионным доходом с предсказуемыми последствиями...
andrein написав:ального капитала. И даже если ФРС напечатает и раздаст просто так триллион долларов, то китайцы только этого и ждут, они в любой момент задействуют неиспользованные производственные мощности и отгрузят под этот триллион сколько нужно всяких товаров по старой цене. Инфляции нет, т.к. инфляц
Не тупик, а перманентный китайский кризис перепроизводства.
Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик.
Вставлю свої 5 копійок
На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Смеха така: - друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга. - через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ. - вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.
Це все стосується великих підприємств традиційної економіки. Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!