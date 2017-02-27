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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6413641464156416

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:11

  somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((

Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет.
До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.


somilitark, почему Вы запаниковали?
Я с уважением и вниманием читал все Ваши посты, они были адекватны и разумны.
А сейчас Вы запаниковали.
Какие 40?
Какая кратная девальвация?
Кто сейчас сдерживает курс, заливая из ЗВР межбанк?
Нету сейчас такого.
Спокойно следите за размерами ЗВР.
Я, например, очень спокоен за гривну.
И планирую где-то в июне 2021 прикупить никомуненужного по курсу 27.00
Курс никто сейчас искусственно не регулирует.
Есть какие то алени, которые как не в себя скупают никомуненужного по такому заоблачному курсу.
Это просто паника.
Она утихнет после 25 октября, когда алени поймут, что небо не упадёт на землю после выборов.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:20

  change_pm написав:
На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму... :)

Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.



Вы ошибаетесь.
В развитых капстранах элементов социализма гораздо больше, чем в Украине.
Другими словами: Украина - больше капиталистическая страна, чем США.
В Украине более жёсткий капитализм: выживай кто как может, на государство не надйся, как нам долбят в голову с 1991 года. Надейся только на себя.
А в США и других развитых странах малообеспеченные (или ленивые? тунеядцы?) больше защищены.
Кто такие богатые: это умные, смелые, дальновидные, ответственные перед собой и близкими, не боящиеся никаких трудностей, не любящие "тёплых ванн", идущие напролом или в обход препятствий целеустремлённые, не жалеющие себя люди. Слава им и уважение.
Кто такие бедные ? (у нас их ещё называют беспорадными) - это слабохарактерные, ленивые, не обладающие амбициями люди, не ставяшие перед собой высоких целей, которых по жизни несёт по течению, не способных преоболевать трудностей к высоко поставленным целям.
Yuri_61
 
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