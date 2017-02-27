somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((
Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет. До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС. В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.
somilitark, почему Вы запаниковали? Я с уважением и вниманием читал все Ваши посты, они были адекватны и разумны. А сейчас Вы запаниковали. Какие 40? Какая кратная девальвация? Кто сейчас сдерживает курс, заливая из ЗВР межбанк? Нету сейчас такого. Спокойно следите за размерами ЗВР. Я, например, очень спокоен за гривну. И планирую где-то в июне 2021 прикупить никомуненужного по курсу 27.00 Курс никто сейчас искусственно не регулирует. Есть какие то алени, которые как не в себя скупают никомуненужного по такому заоблачному курсу. Это просто паника. Она утихнет после 25 октября, когда алени поймут, что небо не упадёт на землю после выборов.
change_pm написав: На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...
Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.
Вы ошибаетесь. В развитых капстранах элементов социализма гораздо больше, чем в Украине. Другими словами: Украина - больше капиталистическая страна, чем США. В Украине более жёсткий капитализм: выживай кто как может, на государство не надйся, как нам долбят в голову с 1991 года. Надейся только на себя. А в США и других развитых странах малообеспеченные (или ленивые? тунеядцы?) больше защищены. Кто такие богатые: это умные, смелые, дальновидные, ответственные перед собой и близкими, не боящиеся никаких трудностей, не любящие "тёплых ванн", идущие напролом или в обход препятствий целеустремлённые, не жалеющие себя люди. Слава им и уважение. Кто такие бедные ? (у нас их ещё называют беспорадными) - это слабохарактерные, ленивые, не обладающие амбициями люди, не ставяшие перед собой высоких целей, которых по жизни несёт по течению, не способных преоболевать трудностей к высоко поставленным целям.