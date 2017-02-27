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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6414641564166417>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 286
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
77
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
142
Ніяких змін не очікую
17%
48
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:11

  somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((

Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет.
До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.


somilitark, почему Вы запаниковали?
Я с уважением и вниманием читал все Ваши посты, они были адекватны и разумны.
А сейчас Вы запаниковали.
Какие 40?
Какая кратная девальвация?
Кто сейчас сдерживает курс, заливая из ЗВР межбанк?
Нету сейчас такого.
Спокойно следите за размерами ЗВР.
Я, например, очень спокоен за гривну.
И планирую где-то в июне 2021 прикупить никомуненужного по курсу 27.00
Курс никто сейчас искусственно не регулирует.
Есть какие то алени, которые как не в себя скупают никомуненужного по такому заоблачному курсу.
Это просто паника.
Она утихнет после 25 октября, когда алени поймут, что небо не упадёт на землю после выборов.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:20

  change_pm написав:
На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму... :)

Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.



Вы ошибаетесь.
В развитых капстранах элементов социализма гораздо больше, чем в Украине.
Другими словами: Украина - больше капиталистическая страна, чем США.
В Украине более жёсткий капитализм: выживай кто как может, на государство не надйся, как нам долбят в голову с 1991 года. Надейся только на себя.
А в США и других развитых странах малообеспеченные (или ленивые? тунеядцы?) больше защищены.
Кто такие богатые: это умные, смелые, дальновидные, ответственные перед собой и близкими, не боящиеся никаких трудностей, не любящие "тёплых ванн", идущие напролом или в обход препятствий целеустремлённые, не жалеющие себя люди. Слава им и уважение.
Кто такие бедные ? (у нас их ещё называют беспорадными) - это слабохарактерные, ленивые, не обладающие амбициями люди, не ставяшие перед собой высоких целей, которых по жизни несёт по течению, не способных преоболевать трудностей к высоко поставленным целям.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:37

  Yuri_61 написав:Украина - больше капиталистическая страна, чем США.
В Украине более жёсткий капитализм


В Украине не капитализм, а олигархия.

Здоровый капитализм - это свободный рынок без монополий, право на частную собственность и минимальное вмешательство государства в экономику. Ни первого, ни второго, ни третьего в Украине нет.

При здоровом капитализме государство только следит за соблюдением прав и наказывает агрессоров, которые пытаются отобрать частную собственность у других.

Отсюда и следует исходить в прогнозах курса. Олигархам сейчас выгодна дорогая гривна, значит доллар так и будет болтаться на уровне 27-30. По крайней мере ближайшие пол года. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 19 вер, 2020 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:46

  somilitark написав:Фурса считает,что в проекте бюджета 2021 даже никто не напрягался думать где взять деньги,их просто организует НБУ за счёт рынка ОВГЗ,кто бы объяснил чукчам,что сейчас рынок,и никто бумагу солить под 10% на 2 года не хочет,а печать со станка это не рынок,это печалька для курса и уровня жизни трудящихся(((

Видимо кто уже прокняпал тему,тот и на всю "свободную гривну" берёт валюту,ведь может нас ждёт очередная спасительная кратная девальвация и даже 28.25 это копейки и аналог кто купит по 13 пожалеет.
До выборов поморозятся,а потом включат спасительный девал, ведь после непонятного августа, в котором бюджет насобирал 102 ярда,ситуация со сбором налогов в сентябре катастрофическая,всего навсего 33 ярда и почти не компенсировали НДС.
В бюджете 21 явно нереальные доходы,боюсь их просто закроют со станка и тогда даже курс 40 покажется адекватным и понятным.

Заграніца нам поможет,
і гастрікі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:49

  change_pm написав:
  andrein написав:Раньше это просто решалось. Крепили бомбы на крыльях самолётов и летели бомбить конкурентов. Но сейчас бомбы стали ядреными и желания лететь не у кого особо нет. Опять тупик. :)

Вставлю свої 5 копійок :)

На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму... :)

Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.

Смеха така:
- друкування грощей - викуп облігацій (смітевих в тому числі) / виплата допомоги безробітним - ріст держборга.
- через високе боргове навантаження і низький попит через недостатні можливості заробітка - банкротство основних компаній, які прокредитовані ЦБ.
- вчорашні приватні компанії будуть за 1 долар викуплені державою - стають державними, що неможливо було б уявити раніше - головне, що підприємства виробляють продукт і дають роботу.

Це все стосується великих підприємств традиційної економіки.
Віртуальна економіка в цей час відчуває себе ОК!

Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.

Тільки більшовики трохи поспішили, коли ще рівень капіталізації виробництва та продуктивності праці не дійшов до потрібного рівня.

Дивимся на Швецію, Норвегію, Фінляндію, Данію...
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:55

  flyman написав:Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.


К чему приводят идеи Карла Генриха Маркса мы уже видели, накушались, хватит. Нам такого не надо :D

А по поводу национализации предприятий - это приведет к коллапсу экономики и разрухе. Государственные предприятия не могут эффективно функционировать, т.к. это рассадник коррупции и казнокрадства.

Что сейчас по сути происходит - мир погряз в коррупции и олигархии. Которые себя изжили. Мы это и наблюдаем. Все уже понимают, что олигархия - это тупик и разруха.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 19 вер, 2020 18:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:57

  Амвросий написав:
  Yuri_61 написав:Украина - больше капиталистическая страна, чем США.
В Украине более жёсткий капитализм


В Украине не капитализм, а олигархия.

Здоровый капитализм - это свободный рынок без монополий, право на частную собственность и минимальное вмешательство государства в экономику. Ни первого, ни второго, ни третьего в Украине нет.

При здоровом капитализме государство только следит за соблюдением прав и наказывает агрессоров, которые пытаются отобрать частную собственность у других.

Отсюда и следует исходить в прогнозах курса. Олигархам сейчас выгодна дорогая гривна, значит доллар так и будет болтаться на уровне 27-30. По крайней мере ближайшие пол года. :)

В нас зараз рівень суспільних відносини приблизно кінець XIX початок XX cтоліття, коли в Європі (Австро-Угорщина) відмінили рабство у формі кріпацтва.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:00

  Амвросий написав:
  flyman написав:Карл Маркс про це ще майже 150 років тому писав.


К чему приводят идеи Карла Генриха Маркса мы уже видели, накушались, хватит. Нам такого не надо :D

А по поводу национализации предприятий - это приведет к коллапсу экономики и разрухе. Государственные предприятия не могут эффективно функционировать, т.к. это рассадник коррупции и казнокрадства.

Что сейчас по сути происходит - мир погряз в коррупции и олигархии. Которые себя изжили. Мы это и наблюдаем. Все уже понимают, что олигархия - это тупик и разруха.

КМ писав, що капіталізм із часом стає акціонерним, тобто "народним", і в якийсь момент перетвориться в соціалізм, а потім, із ростом продуктивності праці в комунізм.


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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:03

  flyman написав:КМ писав, що капіталізм із часом стає акціонерним, тобто "народним", і в якийсь момент перетвориться в соціалізм, а потім, із ростом продуктивності праці в комунізм.


КМ ошибался, в его время это можно понять, но сейчас мы-то уже знаем, что социализм превращается не в коммунизм, а в олигархию, которая ведет к деградации и упадку - это тупиковый путь :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый Вечер .
Целый день на даче.
Хотелось бы Поздравить с Праздником РОШ ХА-ШАНА !
Пусть следующий год будет лучше и успешней чем уходящий !
Всем Здоровья !
холява
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