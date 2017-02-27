Додано: Суб 19 вер, 2020 15:20

change_pm написав:

На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...



Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.

На наших очах відбувається смерть капіталізму...і народження соціалізму...Поки це ще не дуже видно, але варіантів у керівництв розвинутих держав і ЦБ немає.

Вы ошибаетесь.В развитых капстранах элементов социализма гораздо больше, чем в Украине.Другими словами: Украина - больше капиталистическая страна, чем США.В Украине более жёсткий капитализм: выживай кто как может, на государство не надйся, как нам долбят в голову с 1991 года. Надейся только на себя.А в США и других развитых странах малообеспеченные (или ленивые? тунеядцы?) больше защищены.Кто такие богатые: это умные, смелые, дальновидные, ответственные перед собой и близкими, не боящиеся никаких трудностей, не любящие "тёплых ванн", идущие напролом или в обход препятствий целеустремлённые, не жалеющие себя люди. Слава им и уважение.Кто такие бедные ? (у нас их ещё называют беспорадными) - это слабохарактерные, ленивые, не обладающие амбициями люди, не ставяшие перед собой высоких целей, которых по жизни несёт по течению, не способных преоболевать трудностей к высоко поставленным целям.